Реклама

В дело о хищениях при постройке дома приемов в резиденции Владимира Путина Ново-Огарево может добавиться новый эпизод - хищения при реконструкции резиденции Горки-9. Об этом в среду сообщил "Росбалт" со ссылкой на неназванный источник, "знакомый с ситуацией". Горки-9 также относятся к числу резиденций главы государства, но фактически там проживает премьер-министр Дмитрий Медведев.

Основными фигурантами дела, говорится в заметке, СКР намерен сделать гендиректора фирмы "Балтстрой" Дмитрия Сергеева и контролирующего компанию фирму миллиардера Дмитрия Михальченко.

Сергеев с марта 2016 года был заключен в СИЗО по делу о хищении 72 миллионов рублей Минкульта. В понедельник Куйбышевский райсуд Петербурга, рассмотрев дело в особом порядке, приговорил обвиняемого к четырем с половиной годам условно со штрафом 800 тысяч рублей. Сразу после оглашения приговора он должен был быть освобожден из-под стражи.

Однако перед окончанием заседания в суд явились спецназовцы ФСБ. Сергеев был повторно задержан - теперь по делу о хищениях в Ново-Огареве - и вывезен в столицу. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 210 (организация преступного сообщества; от 12 до 20 лет колонии) и трем эпизодам, квалифицированным по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере; до 10 лет). Во вторник судья Басманного райсуда Москвы Евгения Николаева вновь отправила бизнесмена в СИЗО.

До задержания Сергеева в деле было шесть фигурантов. Основным до сих пор считался гендиректор ФГУП "Атэкс" Андрей Каминов. Пятеро остальных - бывший зам Каминова Святослав Кюнер, экс-директор фирмы "Стройкомплект" Дмитрий Торчинский, а также бизнесмены Сергей Литвинов, Александр Родионов и Сергей Перевалов. Всех шестерых отправили в СИЗО еще 22 марта, после прошедших накануне обысков. Сумма средств, похищенных при строительстве в Ново-Огареве, оценивалась в 227,5 миллиона рублей.

Согласно фабуле дела, "Атэкс", находящийся в подчинении ФСО, и субподрядчики указали в техническом задании и договоре заведомо завышенную стоимость оборудования для отопления, вентиляции, канализации и водоснабжения. Стоимость работ, которые ФСО заказала "Атэксу", превысила 5,7 миллиардов рублей. Проектирование комплекса, в который помимо самого дома приемов входят гараж, гостиница со спортзалом, ангар для техники, комендатура, КПП, котельная и ограждения, обошлось в 388 миллионов рублей. Остальные деньги были выделены на строительство. Поскольку работы не были выполнены в полном объеме, ФСО судилась с "Атэксом" и получила более 77 миллионов рублей неустойки.

В середине мая стало известно, что Торчинский и Перевалов полностью признали вину и пошли на сделку с прокуратурой. В начале июля сообщалось, что таким же образом поступил и Кюнер.

Михальченко находится в СИЗО с осени 2016 года; его арестовали по обвинению в контрабанде коллекционного коньяка. О том, что миллиардер может стать фигурантом ново-огаревского дела, "Росбалт" писал еще в конце июня. Сообщалось, что все обвиняемые по этому делу дали показания против Михальченко.