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Тверской блогер Андрей Бубеев, осужденный к 2 годам 3 месяцам колонии по обвинениям в экстремизме и сепаратизме и неделю назад освободившийся по отбытии срока из ИК-4 общего режима в Торжке, эмигрировал на Украину. Об этом сообщила на своей ФБ-странице московская оппозиционерка Екатерина Башилова.

Вместе с Бубеевым выехали его жена Анастасия и малолетний сын Огнеяр. Семья находится в Киеве.

23 августа, сразу после освобождения Бубеева, патрульные полицейские на вокзале в Торжке остановили его и жену и проверили у них документы. По прибытии в Тверь бывший политзек с супругой на некоторое время остались на вокзале, чтобы проводить на поезд двух украинских журналистов. Всех четверых задержали и отпустили лишь через 40 минут, после проверки документов по базе.

"Нас просто узнали, - писала Анастасия Бубеева. - И прямо сказали, что теперь так будет часто".

В интервью "Открытой России", опубликованному в день освобождения, Бубеев прямо заявил о намерении эмигрировать. "Неважно куда, но мы точно готовы уехать, - сказал он. - Здесь нам физически небезопасно. Это я бы назвал эвакуацией".

Бубеев был осужден по двум делам. Первое расследовалось по части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды) и части 1 статьи 222 УК (незаконное хранение боеприпасов). Блогеру инкриминировали репосты на личной ВК-странице ряда публикаций. В их числе были видео "Танки и бронетехника РФ, большая колонна фашистского агрессора на границе с Украиной. 20.01.2015", фото кладбища с текстом о массовых захоронениях боевиков на Восточной Украине, заметка блогера Андрея Шипилова об антиукраинских настроениях в России, инструкция по ножевому бою. Никакими комментариями Бубеев свои репосты не сопровождал.

Позже выяснилось, что к преследованию блогера причастна тверская "кибердружина", действующая под эгидой Лиги безопасного интернета. "За Бубеевым мы наблюдали давно. Мы считаем, что он действительно был замешан в экстремистской деятельности, - просто не вся информация раскрывается публично", - заявлял лидер тверской "кибердружины" Григорий Пащенко.

Кроме того, блогеру вменили хранение 56 боевых патронов, запрещенных к гражданскому обороту. Как позже пояснял обвиняемый, патроны он нашел в заброшенной войсковой части и забрал с собой, так как они подходили к его охотничьему карабину.

24 мая 2015 года Бубеева задержали. Он был отправлен в тверской СИЗО-1. На следствии по первому делу политзек полностью признал вину и пошел на досудебное соглашение. 28 августа 2015-го судья Заволжского райсуда Твери Станислав Струсовский приговорил блогера к году колонии-поселения.

Объектами, в отношении которых Бубеев возбуждал ненависть и вражду, в приговоре были названы русские, а также такие социальные группы, как "граждане Российской Федерации" в целом, "граждане Российской Федерации, поддерживающие президента Российской Федерации", "сотрудники правоохранительных органов" и "россияне, испытывающие патриотические чувства".

Второе дело против Бубеева завели почти сразу после приговора по первому. Тогда же политзека поместили в спецблок СИЗО, где он провел почти год - в общий корпус его вернули лишь незадолго до этапа в колонию.

Второе дело было квалифицировано по части 2 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму через интернет) и части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет). Экстремизм Бубееву вменили за публикацию плаката Антона Мырзина (Paperdaemon Chaognostic) "Выдави из себя Россию!", а призывы к сепаратизму - за репост статьи Бориса Стомахина "Крым - это Украина!".

В этот раз блогер вину не признал, заявив, что подвергается преследованиям за убеждения. Защитой политзека занялась адвокат "Агоры" Светлана Сидоркина.

Приговор по второму делу Бубеева вынес 5 мая 2016 года судья Заволжского райсуда Алексей Родионов. Суммарный срок - 2 года 3 месяца колонии-поселения - был назначен с учетом ранее вынесенного приговора по первому делу. В качестве дополнительного наказания Родионов наложил на блогера запрет пользоваться интернетом в течение года после освобождения.

20 июля Тверской облсуд подтвердил приговор политзеку.

В августе 2016-го Бубеев был доставлен на участок колонии-поселения ЛИУ-3 в Бологовском районе Тверской области: отдельных колоний-поселений в Тверской области нет. Однако в декабре прошлого года Бологовский горсуд по представлению администрации ЛИУ-3 ужесточил приговор Бубееву, заменив ему колонию-поселение колонией общего режима. Остаток срока Бубеев провел в торжокской ИК-4.

В январе "Агора" подала в ЕСПЧ жалобу на приговор по второму делу блогера.