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Тверской блогер Андрей Бубеев, осужденный к 2 годам 3 месяцам колонии по обвинениям в экстремизме и сепаратизме и неделю назад освободившийся по отбытии срока из ИК-4 общего режима в Торжке, эмигрировал на Украину. Об этом сообщила на своей ФБ-странице московская оппозиционерка Екатерина Башилова.
Вместе с Бубеевым выехали его жена Анастасия и малолетний сын Огнеяр. Семья находится в Киеве.
23 августа, сразу после освобождения Бубеева, патрульные полицейские на вокзале в Торжке остановили его и жену и проверили у них документы. По прибытии в Тверь бывший политзек с супругой на некоторое время остались на вокзале, чтобы проводить на поезд двух украинских журналистов. Всех четверых задержали и отпустили лишь через 40 минут, после проверки документов по базе.
"Нас просто узнали, - писала Анастасия Бубеева. - И прямо сказали, что теперь так будет часто".
В интервью "Открытой России", опубликованному в день освобождения, Бубеев прямо заявил о намерении эмигрировать. "Неважно куда, но мы точно готовы уехать, - сказал он. - Здесь нам физически небезопасно. Это я бы назвал эвакуацией".
Бубеев был осужден по двум делам. Первое расследовалось по части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды) и части 1 статьи 222 УК (незаконное хранение боеприпасов). Блогеру инкриминировали репосты на личной ВК-странице ряда публикаций. В их числе были видео "Танки и бронетехника РФ, большая колонна фашистского агрессора на границе с Украиной. 20.01.2015", фото кладбища с текстом о массовых захоронениях боевиков на Восточной Украине, заметка блогера Андрея Шипилова об антиукраинских настроениях в России, инструкция по ножевому бою. Никакими комментариями Бубеев свои репосты не сопровождал.
Позже выяснилось, что к преследованию блогера причастна тверская "кибердружина", действующая под эгидой Лиги безопасного интернета. "За Бубеевым мы наблюдали давно. Мы считаем, что он действительно был замешан в экстремистской деятельности, - просто не вся информация раскрывается публично", - заявлял лидер тверской "кибердружины" Григорий Пащенко.
Кроме того, блогеру вменили хранение 56 боевых патронов, запрещенных к гражданскому обороту. Как позже пояснял обвиняемый, патроны он нашел в заброшенной войсковой части и забрал с собой, так как они подходили к его охотничьему карабину.
24 мая 2015 года Бубеева задержали. Он был отправлен в тверской СИЗО-1. На следствии по первому делу политзек полностью признал вину и пошел на досудебное соглашение. 28 августа 2015-го судья Заволжского райсуда Твери Станислав Струсовский приговорил блогера к году колонии-поселения.
Объектами, в отношении которых Бубеев возбуждал ненависть и вражду, в приговоре были названы русские, а также такие социальные группы, как "граждане Российской Федерации" в целом, "граждане Российской Федерации, поддерживающие президента Российской Федерации", "сотрудники правоохранительных органов" и "россияне, испытывающие патриотические чувства".
Второе дело против Бубеева завели почти сразу после приговора по первому. Тогда же политзека поместили в спецблок СИЗО, где он провел почти год - в общий корпус его вернули лишь незадолго до этапа в колонию.
Второе дело было квалифицировано по части 2 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму через интернет) и части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет). Экстремизм Бубееву вменили за публикацию плаката Антона Мырзина (Paperdaemon Chaognostic) "Выдави из себя Россию!", а призывы к сепаратизму - за репост статьи Бориса Стомахина "Крым - это Украина!".
В этот раз блогер вину не признал, заявив, что подвергается преследованиям за убеждения. Защитой политзека занялась адвокат "Агоры" Светлана Сидоркина.
Приговор по второму делу Бубеева вынес 5 мая 2016 года судья Заволжского райсуда Алексей Родионов. Суммарный срок - 2 года 3 месяца колонии-поселения - был назначен с учетом ранее вынесенного приговора по первому делу. В качестве дополнительного наказания Родионов наложил на блогера запрет пользоваться интернетом в течение года после освобождения.
20 июля Тверской облсуд подтвердил приговор политзеку.
В августе 2016-го Бубеев был доставлен на участок колонии-поселения ЛИУ-3 в Бологовском районе Тверской области: отдельных колоний-поселений в Тверской области нет. Однако в декабре прошлого года Бологовский горсуд по представлению администрации ЛИУ-3 ужесточил приговор Бубееву, заменив ему колонию-поселение колонией общего режима. Остаток срока Бубеев провел в торжокской ИК-4.
В январе "Агора" подала в ЕСПЧ жалобу на приговор по второму делу блогера.
Неважно куда, но мы точно готовы уехать. Здесь нам физически небезопасно. Это я бы назвал эвакуацией - мы просто эвакуируемся.
Теперь этот поезд едет без нас. Они могут ехать куда хотят, а мы с женой сходим на ближайшем перроне. А вы езжайте куда хотите. Я не навязываюсь большинству и не хочу с этим большинством иметь ничего общего. Они сам по себе - мы сами по себе.
За это время (проведенное в заключении. - Ред.) я понял, что здесь воевать бесполезно. Тут ничего не изменить. Бесполезные движения не люблю делать. Моя задача сойти - с этого поезда.
Этот поезд должен доехать до бетонной стены - только она сможет его остановить. Что в Советском Союзе или в Третьем рейхе мог сделать отдельно взятый человек? Да ничего. Это исторический процесс, он дойдет до своего логического финала, ничего не сделаешь. Большинство населения поддерживает то, что творится. Если 90 процентов говорит, что все хорошо, - ну что толку? Мы просто с ними расходимся. А задача тех, кто остается, - понять, хотят они жить по-другому или нет. На мой взгляд, со временем все станет только хуже. Мы еще не в 37 году.