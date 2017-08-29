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Пресненский райсуд Москвы по ходатайству следователя СКР продлил математику Дмитрию Богатову, обвиняемому в призывах к терроризму и приготовлении к массовым беспорядкам, срок домашнего ареста на 1 месяц 7 дней - до 7 октября. Об этом сообщается в твиттере #FreeBogatov.

Адвокат обвиняемого Алексей Тепцов возражал против продления Богатову домашнего ареста, указывая, что экспертиза по делу до сих пор не завершена и неизвестно, когда завершится. Сам математик заметил, что СКР не заинтересован в завершении экспертизы, указав, что ее результатов ожидали еще в июне.

В случае продления ареста Тепцов просил смягчить его условия, разрешив Богатову прогулки. Какое решение было вынесено по этому вопросу, группа поддержки не уточняет.

Как передает "Медиазона", во время оглашения решения судья удалила из зала мать Богатова, которая рассмеялась после фразы о том, что обвиняемый "не имеет источника легального дохода".

Группа поддержки отмечает, что хотя из Московской финансово-юридической академии, где Богатов преподавал математику, его после возбуждения дела уволили задним числом, он официально трудоустроен в фирме "Альфа-инфо-консалтинг".

25-летнему Богатову вменяются призывы к участию в протестах 2 апреля. Согласно фабуле дела, 29 марта математик с аккаунта, ведущегося под именем Айрат Баширов, опубликовал во "Вконтакте" следующее сообщение: "2 апреля на Красной площади. На хуй согласования. Тряпки, бутылки, бензин, скипидар, пенопласт, ацетон - по возможности". Как утверждается, запись была сделана с IP-адреса квартиры обвиняемого.

Сам Богатов настаивает, что на момент вменяемой ему публикации дома не находился. Его адвокаты указывали, что публикации от имени Айрата Баширова распространялись с нескольких IP-адресов и лишь один из них соответствует квартире обвиняемого. Кроме того, отмечала защита, этот IP-адрес принадлежал выходному узлу сети Tor, поэтому написать сообщение мог любой пользователь анонимной сети, подключившийся к узлу.

При этом после задержания Богатова пользователь, имеющий доступ к аккаунту "Айрат Баширов", взял на себя ответственность за публикацию вмененных математику постов. Пользователь рассказал, что живет в США, с знаком Богатовым не был, но может документально подтвердить, что тот не причастен к публикациям.

В ночь на 6 апреля Богатова задержали. Математику вменили часть 3 статьи 212 УК (призывы к массовым беспорядкам), предусматривающую до двух лет колонии. Однако 7 апреля судья Пресненского райсуда Москвы Евгений Найденов отказал в аресте задержанного. Он указал, что согласно части 1 статьи 108 УПК (заключение под стражу) арест подозреваемых по делам о преступлениях небольшой тяжести - то есть таких, за которых УК предусматривает не более трех лет, - не допускается.

Несмотря на это решение, задержанного не освободили. Вместо этого дело Богатова переквалифицировали, предъявив математику обвинение по части 1 статьи 30 - части 1 статьи 212 (приготовление к организации массовых беспорядков) и части 2 статьи 205.2 УК (публичные призывы к терроризму через интернет). Максимальное наказание по первому обвинению - семь с половиной лет колонии, по второму - семь лет. 10 апреля тот же судья Найденов отправил Богатова в СИЗО.

В поддержку Богатова выступили разработчики Tor, а также операционных систем Linux Debian, в создании которых принимал участие математик. В мае заявление в защиту политзека сделал американский перебежчик Эдвард Сноуден.

Кроме того, инициативная группа МГУ, выпускником которого является Богатов, организовала сбор подписей на имя Владимира Путина и ректора вуза Виктора Садовничего с просьбой вмешаться в расследование дела и привлечь к нему компетентных специалистов. Подписи под документом поставили 1544 преподавателя, аспиранта и студента университета. 17 июля обращение было передано в канцелярию Садовничего, а на другой день - в администрацию президента.

24 июля Богатова перевели под домашний арест.