О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.263646.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.263646.html
Также: Право, Криминал, Правительство, Общество, Происшествия, Россия, Политика | Персоны: Сергей Алексашенко

новость Экономист Алексашенко решил пока не возвращаться в Россию

29.08.2017
Сергей Алексашенко. Фото: hse.ru
Сергей Алексашенко. Фото: hse.ru
Реклама

Экономист Сергей Алексашенко воздержится от возвращения в Россию, пока не прояснится ситуация с якобы заведенным в отношении него уголовным делом. Об этом он заявил в эфире "Эха Москвы".

"Пока воздержусь. Не бывает дыма без огня, и если на сцене висит ружье, то оно в третьем акте обязательно должно выстрелить. Если в отношении меня произнесено словосочетание "уголовное дело", то, видимо, кто-то об этом... Лучше я буду избегать той опасности, которую я могу предвидеть, - сказал Алексашенко. - До тех пор, пока я не пойму, что поездка в Россию для меня не сопряжена с опасностью, я, наверное, воздержусь от поездок в Россию".

При этом, по словам Алексашенко, он узнал о возбуждении против него уголовного дела из СМИ. Его адвокаты пока не смогли найти подтверждения этому. Алексашенко отказался отвечать, что конкретно произошло и действительно ли у него изъяли на таможне какие-то предметы. По словам экономиста, все, что он скажет, может быть использовано в суде.

23 августа источник в правоохранительных органах сообщил Интерфаксу, что в отношении Алексашенко возбуждено уголовное дело по статье статье 226.1 УК (контрабанда культурных ценностей), после того как экономиста задержали на таможне в московском аэропорту Домодедово с незадекларированными советскими орденами. После изъятия орденов Алексашенко отпустили и он улетел в США.

Как сообщал "Московский комсомолец", в сумке экономиста нашли семь орденов, которые он не задекларировал. Это два советских ордена Славы II и III степеней, выпущенные в 1943 году, два ордена Красного знамени 1938 года, а также копии орденов Трудового красного знамени Туркменской, Узбекской и Таджикской ССР образца 1926-1930 годов. Общая их стоимость по итогам проведенной позже экспертизы оценена примерно в 760 тысяч рублей.

Алексашенко заявил, что эти награды - часть его личной коллекции, а вывозит он их на постоянное место жительства в США. Ордена, добавил экономист, он приобрел в Москве и Киеве. Между тем разрешительных документов на вывоз наград у него не было.

Алексашенко 57 лет. В 1993-1995 году был заместителем министра финансов России, в декабре 1995 - сентябре 1998 - первым заместителем председателя Центрального банка. Алексашенко ушел в отставку после августовского дефолта 1998-го. Преподавал в Высшей школе экономики; основал и возглавляет аналитическую группу "Центр развития". Осенью 2013 года Алексашенко эмигрировал в США; живет в Вашингтоне. Был членом РПР-ПАРНАС, из которой вышел в феврале 2014-го вместе с Владимиром Рыжковым.

Оставить комментарий Обсудить
29.08.2017
новость Новости по теме
23.08.2017 Экономисту Алексашенко вменяют контрабанду государственных наград →
22.06.2015 Алексашенко: Продление санкций обойдется России в пять процентов ВВП →
12.05.2015 Соратники Немцова завершили его доклад "Путин. Война" →
29.10.2013 Алексашенко уехал работать в США →
Фото и Видео
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
30878
Play own
Первый экстремист Балакова
30946
Play own
"Дело 26 марта": Борисову продлили арест
30667
Play own
Великая Финляндия на Енисее
Реклама
Выбор читателей
новость Фонд дочери Путина предупредили
Катерина Тихонова. Фото: kashin.guru
в блоге Модный серп и молот
383
новость К делу "Седьмой студии" подключили ФСБ
Здание ФСБ на Лубянской площади. Фото: Грани.Ру
новость Ракета КНДР над Японией
Запуск ракеты Hwasong-12. Фото ЦТАК
статья Народ против Серебренникова
РЕКЛАМА
статья Смерть за нелюбовь к Путину
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Уфа: мастера пыток взорвали
Раненый Сергей Кожевников у своей машины. Кадр видео Proufu.Ru
новость "Норд-Ост": апелляция Закаева
Хасан Закаев. Кадр телеканала "Звезда"
новость Три дня на блокировку анонимайзеров
Пикет у Госдумы против интернет-цензуры. Фото: Грани.Ру
в блоге Блудница из полиции
383
новость Новая должность Шредера
Герхард Шредер. Фото christoph-straesser.de
новость Феоктистова отправляют на пенсию
Олег Феоктистов. Фото: rosneft.ru
в блоге Злой Запад и добрая Россия
383
статья Дурак до Киева доведет
Виталий Портников
новость ФСБ и исчезновение в Гомеле
Павел Гриб. Фото с ФБ-страницы Игоря Гриба
новость Прокуратура обвиняет метеорологов
Ликвидация последствий урагана. Фото: mchs.gov.ru
новость Санкционку везли из Белоруссии
Уничтожение санкционных продуктов. Фото: kazanfirst.ru
новость Краснодар: нацисты против полиции
На месте перестрелки в Краснодаре. Фото: ВК-сообщество "Типичный Краснодар"
новость Расправа над полицейским: приговор
Дмитрий Вашуркин. Фото: 63.мвд.рф
новость Новое дело Балуха
Владимир Балух. Фото: crimeahrg.org