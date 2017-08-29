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Экономист Сергей Алексашенко воздержится от возвращения в Россию, пока не прояснится ситуация с якобы заведенным в отношении него уголовным делом. Об этом он заявил в эфире "Эха Москвы".

"Пока воздержусь. Не бывает дыма без огня, и если на сцене висит ружье, то оно в третьем акте обязательно должно выстрелить. Если в отношении меня произнесено словосочетание "уголовное дело", то, видимо, кто-то об этом... Лучше я буду избегать той опасности, которую я могу предвидеть, - сказал Алексашенко. - До тех пор, пока я не пойму, что поездка в Россию для меня не сопряжена с опасностью, я, наверное, воздержусь от поездок в Россию".

При этом, по словам Алексашенко, он узнал о возбуждении против него уголовного дела из СМИ. Его адвокаты пока не смогли найти подтверждения этому. Алексашенко отказался отвечать, что конкретно произошло и действительно ли у него изъяли на таможне какие-то предметы. По словам экономиста, все, что он скажет, может быть использовано в суде.

23 августа источник в правоохранительных органах сообщил Интерфаксу, что в отношении Алексашенко возбуждено уголовное дело по статье статье 226.1 УК (контрабанда культурных ценностей), после того как экономиста задержали на таможне в московском аэропорту Домодедово с незадекларированными советскими орденами. После изъятия орденов Алексашенко отпустили и он улетел в США.

Как сообщал "Московский комсомолец", в сумке экономиста нашли семь орденов, которые он не задекларировал. Это два советских ордена Славы II и III степеней, выпущенные в 1943 году, два ордена Красного знамени 1938 года, а также копии орденов Трудового красного знамени Туркменской, Узбекской и Таджикской ССР образца 1926-1930 годов. Общая их стоимость по итогам проведенной позже экспертизы оценена примерно в 760 тысяч рублей.

Алексашенко заявил, что эти награды - часть его личной коллекции, а вывозит он их на постоянное место жительства в США. Ордена, добавил экономист, он приобрел в Москве и Киеве. Между тем разрешительных документов на вывоз наград у него не было.

Алексашенко 57 лет. В 1993-1995 году был заместителем министра финансов России, в декабре 1995 - сентябре 1998 - первым заместителем председателя Центрального банка. Алексашенко ушел в отставку после августовского дефолта 1998-го. Преподавал в Высшей школе экономики; основал и возглавляет аналитическую группу "Центр развития". Осенью 2013 года Алексашенко эмигрировал в США; живет в Вашингтоне. Был членом РПР-ПАРНАС, из которой вышел в феврале 2014-го вместе с Владимиром Рыжковым.