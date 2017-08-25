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Мировой судья судебного участка №396 района Якиманка Центрального административного округа Москвы Елена Гуляева приговорила к шести месяцам исправительных работ 32-летнего Александра Орлова, 2 августа в Парке Горького ударившего корреспондента НТВ Никиту Развозжаева. Об этом сообщает агентство "Москва".

Орлов признан виновным по статье 116 УК (побои).

Слушания по делу проходили в особом порядке. Орлов признал вину и извинился перед сотрудником НТВ устно и письменно. Адвокат просил не назначать обвиняемому реальный срок.

Такого же наказания, к которому был приговорен Орлов, для него просил и гособвинитель. На процессе прокурор зачитал отправленную Орловым в суд телеграмму, в которой тот отметил, что "вся страна стала свидетелем" его "отвратительного поступка". Позицию обвинения поддержал и Развозжаев.

2 августа Орлов напал на Развозжаева, корреспондента программы "Чрезвычайное происшествие", когда журналист вел репортаж из парка Горького о праздновании дня ВДВ. Когда Развозжаев стал рассказывать, почему ВДВ называют "элитными войсками", Орлов подошел к нему и стал нецензурно выражаться. При этом он угрожал "захватить Украину". Когда Развозжаев попросил его помолчать, тот ударил репортера по лицу в прямом эфире.

Нападавший убежал, однако вскоре был задержан. В тот же день против него возбудили дело о побоях. На другой день Орлов был арестован судомна пять суток по статье 19.3 КоАП (неповиновение полиции).

Как сообщалось на сайте НТВ, Орлов не имел отношения к ВДВ. Во время нападения Орлов был одет в футболку с надписью "Оплот" - это название одного из батальонов боевиков ДНР и одноименной общественной организации пророссийских сепаратистов. По данным Life, задержанный рассказал полицейским, что воевал, но "не в России, а там, где Захарченко", видимо, имея в виду боевые действия в Донбассе. В "Оплоте", однако, утверждают, что мужчина не имел отношения к организации. "Глава" ДНР Александр Захарченко написал в своем твиттере, что нападавший "зря прикрывался именами "Оплота" и ДНР".

3 августа советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал в своем фейсбуке фотографию Орлова вместе с бывшим "народным губернатором" Донецка Павлом Губаревым и пророссийским боевиком Асланом Свиридовым. Также Геращенко пообещал опубликовать другие данные об Орлове на сайте "Миротворец".

На ВК-странице Орлова "Колобок Ярославкин" много репостов материалов движения "Сорок сороков". Православные активисты, однако, также отрицают, что Орлов имел отношение к организации.