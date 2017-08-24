О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.263542.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.263542.html
Также: Право, Регионы, Свобода слова, Интернет, Общество, Политика, Партии, Ксенофобия, Россия, СМИ

новость Обвинение потребовало год общего режима для ростовского сторонника ПАРНАСа Олейника

24.08.2017
Октябрьский райсуд Ростова-на-Дону. Фото: 2jis.ru
Октябрьский райсуд Ростова-на-Дону. Фото: 2jis.ru
Реклама

Гособвинитель в судебных прениях в Октябрьском райсуде Ростова потребовала год общего режима для местного сторонника ПАРНАСа Виктора Олейника, обвиняемого в экстремизме. Об этом сообщает "Кавказский узел".

По словам представителя прокуратуры, вина Олейника доказана показаниями свидетелей обвинения. В частности, свидетель, выступавший на слушаниях 12 августа, заявил, что обвиняемый симпатизирует нацизму и хочет поучаствовать в революции. Олейник эти обвинения отверг.

Поддержать Олейника на процесс пришли около 15 ростовских оппозиционеров.

Первое заседание суда по делу Олейника состоялось 2 августа. На нем активист отказался признать вину.

На тех слушаниях был допрошен ряд свидетелей обвинения. Однако первый из них - Максим Левицкий - дал показания в пользу подсудимого. Прокурор поинтересовалась, посещал ли свидетель ВК-страницу Олейника и "не лайкал ли что-нибудь". "Не помню. Может, что-нибудь и лайкнул", - ответил Левицкий. Это вызвало громкий смех публики и выкрики с мест: "А вот и второй подозреваемый!".

Еще одним свидетелем стал один из организаторов "русских пробежек" в Ростове Роман Опенченко. Он не помнит, чтобы Олейник, которого он назвал родновером, делал заявления о национальном превосходстве русских. В то же время Опенченко рассказал, что подсудимый публиковал в соцсетях "провокационные посты" о правительстве и государстве, а также искал для общения радикально настроенных людей.

Адвокат Беркович поинтересовался, не получает ли свидетель деньги от ФСБ. Тот ответил отрицательно.

Жена Олейника от дачи показаний отказалась, сославшись на статью 51 Конституции.

Затем прокурор зачитала обвинительное заключение. После оглашения документа Олейник подтвердил, что страница под ником Русич Белый принадлежит ему. В то же время он заявил, что не считает себя виновным, поскольку перепощенные им публикации "находились в открытом доступе в сети Интернет".

Дело против Олейника открыли 27 декабря 2016 года. Оппозиционеру вменена часть 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальной, расовой и религиозной принадлежности), предусматривающая до пяти лет колонии. Согласно фабуле дела, в октябре 2015-го Олейник завел во "Вконтакте" страницу под ником Русич Белый и в дальнейшем перепостил на ней 25 ксенофобных публикаций.

В частности, говорится в обвинительном заключении, оппозиционер поместил высказывания российской императрицы Елизаветы и австрийской - Марии-Терезии - о евреях, а также изображения погибшей террористки-смертницы с надписью "Она не побоялась выйти замуж за араба", мужчин на фоне полумесяца с текстом "У преступления есть нация и религия" и коловрата (традиционный славянский вариант свастики) с подписью "Чужакам пора домой, здесь хозяева славяне".

Первоначально Олейник находился под подпиской о невыезде, однако затем он нарушил ее, и 20 января нынешнего года его отправили в СИЗО. 18 июля на предварительных слушаниях по делу судья Елена Левченко продлила политзеку срок ареста до 5 октября.

Сам Олейник не отрицал, что нарушил подписку. Он пояснял, что отправился к родственникам на заработки - по данным разных публикаций, в Москву или Подмосковье. В марте известный в Ростове адвокат Евгений Беркович, бывший прокурор Октябрьского района, безуспешно пытаясь оспорить отправку своего клиента в СИЗО, указывал, что Олейник учился в школе-интернате для детей с отставанием в развитии, а в дальнейшем неоднократно лечился в психбольницах. "Игорь не совсем понимал, в связи с чем возбуждено дело, - отмечал защитник. - Возможно, он не понимал, что такое подписка о невыезде".

Адвокат Беркович заметил "Кавказскому узлу", что не считает своего клиента виновным, поскольку "нельзя людей привлекать к уголовной ответственности за то, что они дают оценку информации в сети интернет". В то же время он признался, что на оправдательный приговор не рассчитывает. "Наша задача, чтобы ему дали семь-восемь месяцев по фактически уже отбытому сроку и отпустили к жене", - заключил юрист.

Оставить комментарий Обсудить
24.08.2017
новость Новости по теме
02.08.2017 Ростовский сторонник ПАРНАС Олейник отказался признать вину в экстремизме →
Фото и Видео
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
30878
Play own
Первый экстремист Балакова
30946
Play own
"Дело 26 марта": Борисову продлили арест
30667
Play own
Великая Финляндия на Енисее
Реклама
Выбор читателей
новость Ткачев обманул с коттеджами
Жители "Пушкинского дола" в суде. Фото: novayagazeta.ru
в блоге Парк русского периода
383
новость Новая дача Путина
Усадьба Сельгрена, август 2013. Фото: terijoki.spb.ru
в блоге Патриотам не дают
383
статья Европа, ты одурела
РЕКЛАМА
статья Серебренников и дураки
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость СМИ: Трамп против санкций
Дональд Трамп. Фото: whitehouse.gov
новость Дело экономиста Алексашенко
Сергей Алексашенко. Фото: hse.ru
новость ЧВК Вагнера вне подозрений
Сирия: вагнеровец бьет пленного кувалдой. Кадр видео
новость Киев: взрыв в День независимости
На месте взрыва в Киеве. Фото с ФБ-страницы Юрия Хорта
новость Михалков против Тимаковой
Никита Михалков и Наталья Тимакова
в блоге Чутье Кончаловского
383
в блоге Стомахин: "Мразям не сдамся"
465
новость "Экстремизм" в переводе с польского
Ян Новак-Езёраньский
в блоге Хай-тек в своем отечестве
383
новость Аресты в Сургуте
На месте нападения в Сургуте. Кадр видеозаписи
новость В СИЗО вместо продажных судей
Александр Эйвазов. Фото с личной ВК-страницы
новость Арест агитатора
Александр Кулиновский. Фото из ВК-группы "Команда Навального | Тюмень"
новость "Ноль": концертов в России не будет
Федор Чистяков. Фото: fedorchistyakov.com
в блоге Как мы встречали политзека
435