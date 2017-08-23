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Известный экономист Сергей Алексашенко, в 1990-е годы занимавший посты замглавы Минфина и первого зампреда Центробанка, подозревается в контрабанде советских государственных наград. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Дело открыто по статье 226.1 УК (контрабанда культурных ценностей). Как можно заключить из диспозиции статьи, Алексашенко вменяется ее 1-я часть, предусматривающая от трех до семи лет колонии со штрафом до 1 миллиона рублей или без такового.

Некоторое время назад, передает издание, Алексашенко задержали в столичном аэропорту Домодедово, когда он проходил таможенный досмотр перед посадкой на самолет в Мюнхен. В сумке экономиста нашли семь орденов, которые он не задекларировал. Это два советских ордена Славы II и III степеней, выпущенные в 1943 году, два ордена Красного знамени 1938 года, а также копии орденов Трудового красного знамени Туркменской, Узбекской и Таджикской ССР образца 1926-1930 годов. Общая их стоимость по итогам проведенной позже экспертизы оценена примерно в 760 тысяч рублей.

Алексашенко заявил, что эти награды - часть его личной коллекции, а вывозит он их на постоянное место жительства в США. Ордена, добавил экономист, он приобрел в Москве и Киеве. Между тем разрешительных документов на вывоз наград у него не было.

По информации Интерфакса, Алексашенко задержали около недели назад. После изъятия орденов экономиста отпустили, и он улетел в США. Дело против него возбудили только 23 августа.

Алексашенко 57 лет. Пост в Минфине он занимал в 1993-1995 годах; пост в Центробанке - в 1995-1998-м. Участвовал в спекуляциях на рынке государственных краткосрочных облигаций. Ушел в отставку после августовского дефолта 1998-го. Преподавал в Высшей школе экономики; основал и возглавляет аналитическую группу "Центр развития". Осенью 2013 года Алексашенко эмигрировал в США; живет в Вашингтоне. Был членом РПР-ПАРНАС, из которой вышел в феврале 2014-го вместе с Владимиром Рыжковым.