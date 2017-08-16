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ФСБ передала в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения материалы фигурантов "дела реставраторов", в том числе бывшего замминистра культуры Григория Пирумова. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Пирумова Федора Куприянова.

Все фигуранты дела ходатайствовали о его рассмотрении в особом порядке, заявил Евгений Злобов, адвокат бывшего главы предприятия "Центр реставрации", подведомственного Минкульту, Олега Иванова. Все они также полностью или частично признали вину.

Сейчас в СИЗО остаются Пирумов, Иванов, директор департамента управления имуществом и инвестполитики Минкульта Борис Мазо и глава компании "Балтстрой" Дмитрий Сергеев. Управляющего "Балтстроя" Александра Коченова освободили из-под ареста под залог в 10 миллионов рублей.

20 июля Дорогомиловский райсуд Москвы приговорил к пяти годам условно еще одного из фигуранта дела, бизнесмена Никиту Колесникова. Кроме того, его обязали выплатить штраф в 800 тысяч рублей. Колесников признал вину и заключил сделку со следствием, а также возместил вмененный ему ущерб в 15 миллионов рублей.

Пирумов, Колесников, Иванов, Сергеев и Коченов были арестованы в середине марта 2016 года.

По версии следствия, в 2012 году Пирумов создал преступную группу, участники которой заключали госконтракты с завышенной стоимостью услуг на выполнение реставрационных работ. В деле фигурируют семь эпизодов: хищение средств, выделенных на реставрационные работы в Новодевичьем монастыре в Москве, драмтеатре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре, Музее космонавтики в Калуге, Изборской крепости, усадьба Асеевых в Тамбове и крепости Фридриха Великого в Калининграде.

По словам Зобова, сумма ущерба в результате махинаций составила порядка 163 миллиона рублей.