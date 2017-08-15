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новость Пользователю Tor грозит срок по обвинению в сообщении о теракте

15.08.2017
Логотип анонимайзера Tor
Логотип анонимайзера Tor
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Россиянину - пользователю Tor грозит до трех лет колонии по делу о заведомо ложном сообщении о теракте (часть 1 статьи 207 УК). Об этом сообщает "Медуза". Пока пользователь Tor имеет в деле статус свидетеля; по его просьбе издание не раскрыло его имени и названия его города.

Дело возбудила ФСБ 19 октября 2016 года, затем дознание было передано полиции. Как утверждается, в ночь на 17 октября в мэрию некоего областного центра поступило сообщение о взрыве, якобы готовящемся в одном из торговых центров города. Заявляется, что сообщение было отправлено с IP-адреса, который зарегистрирован в Париже и является выходным узлом Tor, начавшим работу в сентябре прошлого года.

Герой публикации "Медузы" - житель того самого областного центра, куда поступило сообщение о теракте. Силовики утверждают, что в момент, когда было отправлено сообщение, он подключился к тому самому узлу Tor.

Собеседник издания подтверждает, что пользуется Tor, так же как и другими средствами сохранения анонимности. В то же время он заявляет, что не помнит, подключался ли к этой сети в ночь на 17 октября, и настаивает, что никаких сообщений о теракте не отправлял. Он отмечает, что к этому же узлу одновременно могли подключиться тысячи других пользователей.

29 декабря у пользователя прошел обыск с изъятием компьютеров, мобильников и флэшек. В тот же день его допросили в полиции.

Последующие восемь месяцев силовики не вызывали пользователя на допросы и не сообщали о результатах расследования. Между тем он опасается, что его переведут из свидетелей в обвиняемые по делу. 15 августа пользователь сам явился к дознавателю и поинтересовался ходом расследования. Полицейский пообещал, что результаты экспертизы появятся к началу сентября.

Между тем, отмечает "Медуза", известно, что однотипные сообщения о взрывах были посланы в ночь на 17 октября в мэрии сразу четырех российских городов: Петербурга, Калининграда, Ярославля и Екатеринбурга. Все сообщения направлялись через формы на сайтах администраций. В Екатеринбурге автор указал адресом своей электронной почты vzriv.terrorist@yandex.ru.

Помимо пользователя Tor в деле фигурирует москвич Дмитрий Чечиков. Как выяснила полиция, аккаунт vzriv.terrorist@yandex.ru был зарегистрирован через частный платный сервер, арендованный у фирмы "Клаудпро", а услуги этого сервера оплатили с яндекс-кошелька, привязанного к мобильнику Чечикова. "Медуза" ссылается на некое постановление суда, в котором говорится, что деньги уплатили именно за регистрацию почтового ящика. Однако, отмечает издание, вероятнее, что в действительности оплачена была аренда сервера.

В том же постановлении суда утверждается, что Чечиков еще в 2000 году "предпринимал попытки совершения заведомо ложного сообщения об акте терроризма", рассылая электронные письма во Владимире. Был ли он осужден за это, в документе не уточняется. Пользователь Tor заявил "Медузе", что с Чечиковым не знаком. Сам москвич общаться с изданием отказался.

Весной нынешнего года в Москве было возбуждено дело против математика Дмитрия Богатова. Ему вменяются призывы к терроризму и подготовке массовых беспорядков. Согласно фабуле дела, 29 марта математик с аккаунта, ведущегося под именем Айрат Баширов, опубликовал во "Вконтакте" следующее сообщение: "2 апреля на Красной площади. На хуй согласования. Тряпки, бутылки, бензин, скипидар, пенопласт, ацетон - по возможности". Как утверждается, запись была сделана с IP-адреса квартиры обвиняемого. Богатов был отправлен в СИЗО, где провел три с половиной месяца, пока 24 июля его не перевели под домашний арест.

Сам математик настаивает, что на момент вменяемой ему публикации дома не находился. Его адвокаты указывали, что публикации от имени Айрата Баширова распространялись с нескольких IP-адресов и лишь один из них соответствует квартире обвиняемого. Кроме того, отмечала защита, этот IP-адрес принадлежал выходному узлу сети Tor, который Богатов держал на своем компьютере, - таким образом, написать сообщение мог любой пользователь анонимной сети, подключившийся к узлу.

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15.08.2017
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