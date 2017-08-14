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Судья Воркутинского горсуда Коми Олег Ноженко оправдал Сергея Моисеева, Андрея Лучинина и Данилу Вихрова - фигурантов дела о взрыве метана на шахте "Воркутинская" в 2013 году, повлекшем гибель 19 человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на прокуратуру региона; как утверждается, приговор был вынесен в воскресенье.

Главному инженеру "Воркутинской" Моисееву, начальнику участка по добыче угля № 8 Лучинину и начальнику участка вентиляции и техники безопасности Вихрову была инкриминирована часть 3 статьи 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), которая предусматривает до семи лет колонии. Вину подсудимые не признали.

В суд дело поступало дважды. 27 октября 2014 года после нескольких слушаний по существу Ноженко вернул материалы в прокуратуру, указав на нарушения УПК в обвинительном заключении. 27 февраля 2015-го Верховный суд Коми подтвердил это решение. Повторное разбирательство продолжалось с августа 2015 года и заняло несколько десятков заседаний.

Прокуратура заявила о намерении обжаловать оправдательный приговор.

Взрыв метана на "Воркутинской" произошел 11 февраля 2013 года на глубине около 850 метров. 18 горняков погибли на месте, один раненый умер позже в больнице; еще трое пострадавших выжили.

Материальный ущерб от катастрофы оценивался в 212 миллионов рублей.

Согласно заключению, подготовленному комиссией Печорского управления Ростехнадзора, причиной катастрофы стало нарушение правил взрывобезопасности при эксплуатации электрооборудования. В результате метано-пылевоздушная смесь скопилась и взорвалась в приводной камере ленточного конвейера.