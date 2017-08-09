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новость Пермскому националисту Юшкову вменяют отрицание Холокоста

09.08.2017
Роман Юшков. Фото с личной ФБ-страницы
Роман Юшков. Фото с личной ФБ-страницы
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Пермскому гражданскому активисту и публицисту националистических взглядов Роману Юшкову, против которого 4 августа открыли третье дело об экстремизме, вменяют отрицание Холокоста. Такую информацию во вторник сообщил "Перископ". По данным агентства, это первое дело об отрицании Холокоста, возбужденное в России.

46-летнему Юшкову инкриминированы часть 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды; до пяти лет колонии) и часть 1 статьи 354.1 УК (реабилитация нацизма путем публичного отрицания фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала; до трех лет).

Поводом к преследованию Юшкова стала публикация им ссылки на статью мурманского публициста Антона Благина "Евреи! Верните немцам деньги за мошенничество с "Holocaust six millions Jews"!". Текст впервые появился в январе 2015-го в ЖЖ Благина; Юшков поместил ссылки на перепечатку статьи, сделанную в августе того же года сайтом "Русский мир". Благин доказывает, что число жертв геноцида евреев составило не 6 миллионов человек, а максимум 700 тысяч, и заявляет о "великом сионистском мошенничестве".

Ссылки, опубликованные в ноябре 2016-го на разных страницах во "Вконтакте" и Фейсбуке, в том числе в ВК-сообществе "Нет любавичским хасидам в России!", Юшков сопроводил комментариями с одобрением статьи. Общественник известен своими ксенофобными, в частности антисемитскими, взглядами. Он активно протестует против постройки в своем городе центра общины "Хабад Любавич".

"Перископ" также сообщил подробности обысков по делу Юшкова, проведенных в понедельник оперативниками ЦПЭ как дома у общественника, так и в Пермском региональном правозащитном центре, с которым сотрудничает активист. Обыском руководили подполковник Павел Иванов и майор Арслан Шыхыев. В ходе двух обысков были изъяты пять системных блоков и ноутбуков, wifi-роутер, а также носители информации, в тим числе мобильник, флэшки и аудиоплэер.

После обыска Юшкова доставили на допрос в СКР. Предъявлено ли ему обвинение, в публикации не уточняется. Лишать свободы общественника не стали - после допроса он дал "Перископу" комментарий, а также продолжил делать публикации в соцсетях.

В комментарии агентству Юшков заявил: "Мы с вами оказались в ситуации ужасной дискриминации и попрания свободы слова. Сколько в XX веке убито русских, кем и каким образом это сделано, никого не интересует. О русском холокосте можно говорить что угодно. Но по поводу уничтожения евреев любая научная и общественная дискуссия запрещена".

Благин, узнав от Юшкова о возбуждении дела, заявил в своем блоге, что теперь ожидает дела и против себя самого. В то же время он подтвердил, что уверен в правоте утверждений, высказанных в его статье.

Поводом к открытию первого дела Юшкова стала публикация 29 июня 2013 года в пермской краевой газете "Звезда" его статьи "Истерия по-пугачевски", в которой саратовская полиция была подвергнута критике за неспособность противодействовать "этнопреступности". ФСБ вменила националисту часть 2 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму через СМИ) и часть 1 статьи 282 УК.

10 марта 2015 года судья Мотовилихинского райсуда Перми Марина Азаренкова приговорила Юшкова к полутора годам условно с двухлетним запретом заниматься журналистикой по 280-й статье, а обвинение по 282-й с него сняла. 21 мая 2015-го судья Пермского крайсуда Наталья Казакова освободила осужденного от наказания по амнистии к 70-летию победы над Германией.

Второе дело возбудили в октябре прошлого года за публикацию Юшковым в своем ЖЖ статьи "Скажи чужаку свое нет" (администрация сервиса закрыла доступ к тексту для незарегистрированных пользователей). В статье, помещенной в конце июня 2016-го, общественник призывал не делать покупки в магазинах азербайджанцев. На этот раз Юшкову вменили лишь часть 1 статьи 282 УК.

"Я не сомневаюсь, что это месть - месть за мое активное участие в кампании против еврейской секты "Хабад Любавич" в последние полгода", - заявлял националист после возбуждения дела.

18 мая 2017-го судья Ленинского райсуда Перми Ирина Житникова оштрафовала Юшкова на 350 тысяч рублей. В качестве дополнительного наказания она наложила на подсудимого, доцента Пермского университета, двухлетний запрет на преподавание. 9 июля судья Пермского крайсуда Константин Малыгин снизил Юшкову штраф до 200 тысяч рублей, исключив из числа доказательств обвинения показания оперативников ЦПЭ, а также экспертизу, проведенную по запросу следствия.

Первый в Пермском крае приговор по статье 354.1 УК был вынесен жителю регионального центра Владимиру Лузгину за перепост на личной ВК-странице статьи "15 фактов про "бандеровцев", или О чем молчит Кремль". Претензии властей вызвали содержащееся в статье утверждение о факте совместного нападения СССР и Германии на Польшу 1 сентября 1939 года и развязывании этими государствами Второй мировой войны, а также вывод о "сотрудничестве коммунизма и нацизма". Лузгина оштрафовали на 200 тысяч рублей. 1 сентября 2016 года Верховный суд подтвердил приговор, отклонив апелляцию блогера. В начале января 2017-го стало известно, что Лузгин эмигрировал в Чехию и попросил там политического убежища.

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09.08.2017
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