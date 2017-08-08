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новость Гаагский арбитраж начал рассматривать иск "Нафтогаза" к России из-за активов в Крыму

08.08.2017
Нафтогаз Украины. Фото с сайта Newsru.com
Нафтогаз Украины. Фото с сайта Newsru.com
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Постоянная палата третейского суда в Гааге начала рассматривать иск украинского "Нафтогаза" к России на 2,6 миллиарда долларов по поводу активов, утерянных в Крыму из-за аннексии полуострова. По информации на сайте суда, арбитраж по делу уже сформирован.

Россия не назначила своих представителей на процессе, говорится на странице дела. При этом российская сторона отказалась признать юрисдикцию суда, о чем говорилось в письме, отправленном российскими властями в Гаагу в январе. Интересы Украины представляет юридическая фирма из Нью-Йорка Covington & Burling.

Дело рассматривается в рамках соглашения между Россией и Украиной о поощрении и защите инвестиций, заключенного странами в 1998 году.

"Нафтогаз" подал иск к России по поводу крымских активов в октябре прошлого года.

В январе 2016 года аналогичный иск к России по поводу утраты имущества и инвестиций на аннексированном полуострове подал украинский "Ощадбанк". Банк оценил свои потери в 697 миллионов долларов (около 15 миллиардов гривен по действовавшему тогда курсу).

В феврале того же года с такими же претензиями к России в Стокгольмский арбитраж обратился "Приватбанк". Там оценивают потери от аннексии Крыма примерно в миллиард долларов.

Ранее с исками к России по поводу утраченного в Крыму имущества в Гаагу обратились "Укрнафта" и еще 11 украинских компаний.

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08.08.2017
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