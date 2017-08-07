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новость Шахматист Абросимов оштрафован на 100 тысяч рублей за нападение на омоновца на акции 12 июня

07.08.2017
Владимир Абросимов. Фото с личной ВК-страницы
Владимир Абросимов. Фото с личной ВК-страницы
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Судья Дзержинского райсуда Петербурга Владимир Васюков оштрафовал шахматиста Владимира Абросимова на 100 тысяч рублей за нападение на омоновца Антона Белика на антикоррупционной акции 12 июня. Об этом сообщает Фонтанка.Ру.

32-летний Абросимов, житель пгт им. Морозова Всеволожского района Ленинградской области, был объявлен виновным по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти).

Сразу после задержания по делу шахматист полностью признал вину и подписал явку с повинной. Судебное разбирательство проводилось в особом порядке - без допроса свидетелей и анализа доказательств - и прошло в одно заседание, продолжавшееся меньше трех часов.

Прокурор в прениях запрашивал для Абросимова год условно, адвокат настаивал на штрафе.

В последнем слове подсудимый заявил: "Хочу принести извинения потерпевшему. Личной неприязни к нему не испытываю. Прошу не наказывать строго".

25-летний Белик присутствовал на слушаниях. Гражданского иска к обвиняемому он не подавал.

Об эпизоде, вмененном Абросимову, стало известно еще в день акции. Фонтанка.Ру поместила видеозапись нападения, случившегося у памятника Жертвам революции на Марсовом поле после начала жестких массовых задержаний. Один из демонстрантов приблизился сзади к омоновцу, одетому в бронежилет, ударил его кулаком в спину и отбежал. Оперативник в гражданском, снимавший задержания на камеру, погнался за протестующим, но упал, споткнувшись о чью-то ногу. Издание не исключало, что подножку силовику подставили намеренно.

16 июня первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов заявил, что на акции 12 июня одного из омоновцев ударили ножом в спину и только из-за бронежилета тот не пострадал. Как можно предположить, силовик имел в виду именно эпизод с нападением, которое инкриминировано Абросимову, однако исказил факты.

20 июня шахматист был задержан оперативниками ЦПЭ и доставлен в СКР. Там ему предъявили обвинение. Позже в тот же день, после подписания явки с повинной, Абросимова отправили под домашний арест со сравнительно мягкими условиями - ему разрешили покидать квартиру на срок до трех часов в сутки. В суд дело поступило 18 июля.

По информации Фонтанки.Ру, своему отцу-пенсионеру Абросимов пояснил нападение на Белика тем, что "повелся на влияние толпы".

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
07.08.2017
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