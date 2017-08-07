О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.263138.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.263138.html
Также: Право, Война, Спецслужбы, Тюрьма, Террор, Студенты, Общество, Россия, Происшествия, Политика | Персоны: Вадим Осипов

новость Арест курсанта Осипова, обвиняемого в терроризме, продлен до 8 ноября

07.08.2017
Вадим Осипов в петербургском СИЗО-4, 04.08.2017. Фото Виталия Черкасова
Вадим Осипов в петербургском СИЗО-4, 04.08.2017. Фото Виталия Черкасова
Реклама

Судья Петербургского гарнизонного военного суда Анатолий Мовчан продлил первокурснику Военно-космической академии им. Можайского Вадиму Осипову, арестованному по делу о содействии терроризму, срок содержания в СИЗО еще на три месяца - до 8 ноября. Такую информацию передает Фонтанка.Ру.

Одним из аргументов в пользу дальнейшего содержания Осипова в заключении следователь назвал то, что арестованному приходят письма поддержки, в том числе из-за рубежа. В случае смягчения меры пресечения, настаивал чиновник, обвиняемый может воспользоваться новыми связями и скрыться.

На днях живущая в Финляндии блогер Наталия Остерман сообщила адвокату политзека Виталию Черкасову, что собиралась написать Осипову письмо, однако отказалась от этой идеи. "Еще только не хватало, чтоб ему письма из-за границы приходили", - пояснила она.

"Связь с зарубежьем могут использовать в своих интересах, - подтвердил Черкасов. - Не могу раскрывать нюансы дела: под подпиской нахожусь. Но опасность такая есть".

Некоторое время назад Осипов прошел обследование в 6-й психбольнице Петербурга. Экспертиза признала политзека вменяемым и здоровым.

Также Фонтанка.Ру сообщает, что однокурсники Осипова на повторных допросах по делу начали "оперировать новой терминологией". Если после задержания курсанта они рассказывали, что воспринимали его рассуждения о захвате тех или иных объектов как черный юмор, то теперь в их показаниях присутствуют глаголы "вербовал" и "склонял".

Как отмечает издание, такие свидетельства разнятся с заключением психэкспертизы, согласно которому лидерских качеств у Осипова нет.

Адвокат Черкасов сообщил Фонтанке.Ру, что политзек по-прежнему отказывается признавать вину.

4 августа Черкасов посетил Осипова в петербургском СИЗО-4 "Лебедева", куда его вернули за неделю до этого после нескольких месяцев в СИЗО-1 "Кресты". После встречи адвокат сообщил на своей ФБ-странице, что политзек помещен в спецблок, где содержится в одной камере с двумя узбеками, обвиняемыми в экстремизме. "На окне - отсекатель и ряд разнокалиберных сеток, снаружи – слой колючей проволоки, - написал адвокат. - В камере нет даже радио (в "Крестах" было). Изоляция полная".

Для общения с подзащитным юриста направили в кабинет, оснащенный усиленными средствами контроля.

Один из конвоиров СИЗО заметил адвокату об Осипове: "Из-за него нас постоянно фэйсы (ФСБ. - Ред.) дрючат".

19-летнему Осипову вменяется часть 1 статьи 205.1 УК (содействие терроризму), предусматривающая от 5 до 10 лет колонии. Дело было возбуждено 8 апреля. Следствие ведет замначальника отдела по Краснознаменскому гарнизону управления СКР по ракетным войскам стратегического назначения Алексей Суровцев.

В ночь на 9 апреля курсант был задержан, а 10-го числа его арестовали. Согласно фабуле дела, под воздействием книги "Русская кухня. Азбука домашнего терроризма", включенной в список экстремистских материалов, курсант "стал устойчиво придерживаться экстремистских позиций и идеологии насилия". Как утверждает СКР, Осипов превратился в сторонника методов "воздействия на принятие решений органами государственной власти", связанных с "устрашением военнослужащих и населения с использованием взрывов и поджогов", а также "насилием в отношении лиц суточного наряда и захватом оружия подразделения".

4 апреля во время занятия в академии преподаватель обнаружил у Осипова лист бумаги с начерченным от руки планом казармы и пометками о том, как ее захватить группе невооруженных лиц, с тем чтобы получить доступ к оружейной комнате. В дальнейшем, на следствии, курсант рассказал, что составил план под впечатлением от проводимых с курсантами занятий под названием "Антитеррор". Он также признался, что был заинтересован появившимися в последнее время сообщениями о терактах, в частности о нападении подполья на базу Росгвардии в Чечне.

Преподаватель передал чертеж прикомандированному к академии оперативнику ФСБ; тот дважды - 4-го и 8-го числа - вызывал курсанта на "беседу".

В ходе "бесед" оперативник интересовался, как бы Осипов действовал, будучи террористом. Курсант, увлекающийся историей диверсионных групп времен германо-советской войны, подробно отвечал на вопросы. В частности, он рассказал, что взорвал бы чайник в руках старшины или заминировал генеральскую дорожку, идущую от плаца к штабу.

Позже Осипов заявлял, что по окончании академии сам намеревался устроиться в спецслужбу. "Я полагал, что они просто вербуют меня для работы в ФСБ, поэтому хотел выглядеть в нужном им виде", - пояснял он свои ответы на вопросы оперативника.

Во время одной из "бесед" как раз и выяснилось, что в смартфоне у курсанта хранится книга "Русская кухня". "Ее я скачал по той же причине - увлекаюсь историей про диверсантов", - рассказывал он на следствии.

В начале мая стало известно, что арестованного вынуждают признать себя исламистом. Следователь Суровцев явился к Осипову в СИЗО и заявил, будто ему известно, что курсант ездил к другу в Рязань и там принял ислам. "Это неправда, в Рязани я не был, - настаивал Осипов. - Кроме того, я атеист".

Оставить комментарий Обсудить
07.08.2017
новость Новости по теме
01.06.2017 Арест курсанта Осипова, обвиняемого в терроризме, продлен до 8 августа →
24.05.2017 Петербургскому курсанту Осипову предъявлено обвинение в содействии терроризму →
03.05.2017 Арестованного курсанта Осипова вынуждают признать себя исламистом →
13.04.2017 Курсант петербургской Военно-космической академии арестован по делу о терроризме →
Фото и Видео
30667
Play own
Великая Финляндия на Енисее
30668
Play own
Приговор Руслану Зейтуллаеву
30579
Play own
Приговор политзеку Зимовцу
30434
Play own
Диалоги об абортах
Реклама
Выбор читателей
статья Трамп хуже Ленина
статья Путин и Трамп против русофобов
Владимир Абаринов
статья Кинутый Ким
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Овощная страсть
383
РЕКЛАМА
новость ФСБ на страже "Сапсана"
Задержанный признается в подготовке катастрофы на железной дороге. Кадр съемки ФСБ
статья Историческая заслуга Путина
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Ждите ответки до осени
Рекс Тиллерсон на форуме АСЕАН. Кадр видео Госдепа США
новость В бордель вместо паломничества
Николай Киреев. Фото с личной ВК-страницы
новость Солнцевские проиграли Навальному
Сергей Михайлов (Михась). Источник: nvdaily.ru
новость Прокурор просит 8 лет для Чийгоза
Ахтем Чийгоз. Кадр "Крым.Реалий"
новость Штраф за карикатуры на Христа
Виктор Ночевнов. Фото с личной ВК-страницы (Виктор Начо-Ново)
статья Мрачное пророчество Медведева
Илья Мильштейн
новость Бриних оправдан по 282-й
Валерий Бриних. Фото: 8772.ru
в блоге Старик и рыба
383
новость Месть кремлевской крысы
Владимир Егоров. Фото с личной ФБ-страницы
новость Неудачное восстание в Венесуэле
Протестующие в Валенсии, 06.08.2017. Кадр видео Reuters
новость Под Москвой ранили американца
Райли Уэггаман. Кадр RT
новость Деятели культуры за Малобродского
Алексей Малобродский. Фото с личной ФБ-страницы
новость Джавелины для Украины
Противотанковый комплекс Javelin. Фото: defense.gov
в блоге Лиза Пескова на заводе
383