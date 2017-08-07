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Судья Петербургского гарнизонного военного суда Анатолий Мовчан продлил первокурснику Военно-космической академии им. Можайского Вадиму Осипову, арестованному по делу о содействии терроризму, срок содержания в СИЗО еще на три месяца - до 8 ноября. Такую информацию передает Фонтанка.Ру.

Одним из аргументов в пользу дальнейшего содержания Осипова в заключении следователь назвал то, что арестованному приходят письма поддержки, в том числе из-за рубежа. В случае смягчения меры пресечения, настаивал чиновник, обвиняемый может воспользоваться новыми связями и скрыться.

На днях живущая в Финляндии блогер Наталия Остерман сообщила адвокату политзека Виталию Черкасову, что собиралась написать Осипову письмо, однако отказалась от этой идеи. "Еще только не хватало, чтоб ему письма из-за границы приходили", - пояснила она.

"Связь с зарубежьем могут использовать в своих интересах, - подтвердил Черкасов. - Не могу раскрывать нюансы дела: под подпиской нахожусь. Но опасность такая есть".

Некоторое время назад Осипов прошел обследование в 6-й психбольнице Петербурга. Экспертиза признала политзека вменяемым и здоровым.

Также Фонтанка.Ру сообщает, что однокурсники Осипова на повторных допросах по делу начали "оперировать новой терминологией". Если после задержания курсанта они рассказывали, что воспринимали его рассуждения о захвате тех или иных объектов как черный юмор, то теперь в их показаниях присутствуют глаголы "вербовал" и "склонял".

Как отмечает издание, такие свидетельства разнятся с заключением психэкспертизы, согласно которому лидерских качеств у Осипова нет.

Адвокат Черкасов сообщил Фонтанке.Ру, что политзек по-прежнему отказывается признавать вину.

4 августа Черкасов посетил Осипова в петербургском СИЗО-4 "Лебедева", куда его вернули за неделю до этого после нескольких месяцев в СИЗО-1 "Кресты". После встречи адвокат сообщил на своей ФБ-странице, что политзек помещен в спецблок, где содержится в одной камере с двумя узбеками, обвиняемыми в экстремизме. "На окне - отсекатель и ряд разнокалиберных сеток, снаружи – слой колючей проволоки, - написал адвокат. - В камере нет даже радио (в "Крестах" было). Изоляция полная".

Для общения с подзащитным юриста направили в кабинет, оснащенный усиленными средствами контроля.

Один из конвоиров СИЗО заметил адвокату об Осипове: "Из-за него нас постоянно фэйсы (ФСБ. - Ред.) дрючат".

19-летнему Осипову вменяется часть 1 статьи 205.1 УК (содействие терроризму), предусматривающая от 5 до 10 лет колонии. Дело было возбуждено 8 апреля. Следствие ведет замначальника отдела по Краснознаменскому гарнизону управления СКР по ракетным войскам стратегического назначения Алексей Суровцев.

В ночь на 9 апреля курсант был задержан, а 10-го числа его арестовали. Согласно фабуле дела, под воздействием книги "Русская кухня. Азбука домашнего терроризма", включенной в список экстремистских материалов, курсант "стал устойчиво придерживаться экстремистских позиций и идеологии насилия". Как утверждает СКР, Осипов превратился в сторонника методов "воздействия на принятие решений органами государственной власти", связанных с "устрашением военнослужащих и населения с использованием взрывов и поджогов", а также "насилием в отношении лиц суточного наряда и захватом оружия подразделения".

4 апреля во время занятия в академии преподаватель обнаружил у Осипова лист бумаги с начерченным от руки планом казармы и пометками о том, как ее захватить группе невооруженных лиц, с тем чтобы получить доступ к оружейной комнате. В дальнейшем, на следствии, курсант рассказал, что составил план под впечатлением от проводимых с курсантами занятий под названием "Антитеррор". Он также признался, что был заинтересован появившимися в последнее время сообщениями о терактах, в частности о нападении подполья на базу Росгвардии в Чечне.

Преподаватель передал чертеж прикомандированному к академии оперативнику ФСБ; тот дважды - 4-го и 8-го числа - вызывал курсанта на "беседу".

В ходе "бесед" оперативник интересовался, как бы Осипов действовал, будучи террористом. Курсант, увлекающийся историей диверсионных групп времен германо-советской войны, подробно отвечал на вопросы. В частности, он рассказал, что взорвал бы чайник в руках старшины или заминировал генеральскую дорожку, идущую от плаца к штабу.

Позже Осипов заявлял, что по окончании академии сам намеревался устроиться в спецслужбу. "Я полагал, что они просто вербуют меня для работы в ФСБ, поэтому хотел выглядеть в нужном им виде", - пояснял он свои ответы на вопросы оперативника.

Во время одной из "бесед" как раз и выяснилось, что в смартфоне у курсанта хранится книга "Русская кухня". "Ее я скачал по той же причине - увлекаюсь историей про диверсантов", - рассказывал он на следствии.

В начале мая стало известно, что арестованного вынуждают признать себя исламистом. Следователь Суровцев явился к Осипову в СИЗО и заявил, будто ему известно, что курсант ездил к другу в Рязань и там принял ислам. "Это неправда, в Рязани я не был, - настаивал Осипов. - Кроме того, я атеист".