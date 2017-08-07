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Судья Майкопского горсуда Адыгеи Виталий Галаган прекратил за отсутствием состава преступления дело об экстремизме, возбужденное против директора Института региональных биологических исследований Валерия Бриниха. Об этом "Граням" сообщил адвокат Александр Попков, который вместе со своими коллегами Андреем Сабининым и Галиной Демидовой представлял интересы эколога.

Решение было принято по ходатайству прокурора, который на слушаниях в понедельник заявил об отказе от обвинения.

Бриниху разъяснено право на реабилитацию.

Экологу вменялась часть 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды) за публикацию в сентябре 2014 года на сайте "За Краснодар!" статьи "Молчание ягнят". Статья рассказывала об экологических проблемах, которые повлекла деятельность крупного свиноводческого комплекса "Киево-Жураки АПК" в Теучежском районе Адыгеи. Учредителем компании является сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев.

В публикации есть такие строки: "А кто или что принуждает адыгейцев дышать навозным духом, купаться в отравленных нечистотами прудах? Да ничто, кроме трусости и отсутствия чувства собственного достоинства!"

17 декабря 2014 года Майкопский горсуд признал "Молчание ягнят" экстремистским материалом. 20 марта 2015-го Верховный суд Адыгеи оставил это решение в силе. В решениях судов утверждается, будто автор оскорбил адыгов, обвинив их в трусости.

Первоначально 282-ю статью Бриниху инкриминировали через часть 5 статьи 33 кодекса (пособничество) - утверждалось, что эколог содействовал в распространении "Молчания ягнят". Позже старший следователь по особо важным делам регионального главка СКР майор юстиции Константин Кустов перепредъявил ученому обвинение, исключив из него 33-ю статью и объявив Бриниха автором "Молчания ягнят".

Как отмечал адвокат Попков, фонологической экспертизе в ходе следствия были подвергнуты данные прослушки телефона Бриниха, которую ФСБ проводила еще за несколько месяцев до публикации "Молчания ягнят".

Слушания по существу дела продолжались с 26 января 2016 года. На одном из первых заседаний процесса один из допрошенных свидетелей-адыгов опроверг обвинение в адрес подсудимого. "Никакой розни из-за статьи эколога не возникло - наоборот, Бриних помог адыгам бороться за экологию", - заявил он. Позже другой адыг, Мугдин Гучетль, отказался от подписанных его именем показаний против ученого, которые содержались в материалах дела. Он пояснил, что "Молчания ягнят" не читал, в Адыгейске, где, согласно протоколу, состоялся допрос, не бывал уже около пяти лет, показаний следователю не давал и протокола допроса не подписывал.

В июле 2016-го процесс был прерван почти на год для проведения повторной экспертизы. Однако 10 мая нынешнего года на первом заседании после перерыва прокурор заявил, что из-за процессуальных нарушений заключение исследования является недопустимым доказательством. 16 мая судья Галаган вновь прервал процесс.

27 июля, передавал "Кавказский узел", к материалам дела приобщили заключение новой экспертизы, проведенной Институтом криминалистики ФСБ. Это исследование не усмотрело в статье Бриниха признаков экстремизма. "Мы удивлены, потому что экспертизу назначили без нашего согласия, - признавался Попков. - Мы думали, что ФСБ повлияет как-то на ее результаты".

Всего же, рассказал адвокат "Граням", из трех экспертиз и четырех заключений специалистов по делу только одна экспертиза усматривала в "Молчании ягнят" экстремизм.

Именно заключение последней экспертизы и стало для прокуратуры доводом в пользу отказа от обвинения.

В 2016-2017 годах судья Галаган рассматривал также дело о подкупе гаишника, сфабрикованное против активиста международного движения "Патриоты Черкесии" Аднана Хуадэ. В январе он приговорил Хуадэ к 1 году 8 месяцам ограничения свободы по обвинению в мелком взяточничестве.