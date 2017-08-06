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новость В Кургане начался повторный суд над бывшим имамом Якуповым

06.08.2017
Али Якупов. Фото: znak.com
Али Якупов. Фото: znak.com
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В Курганском горсуде начался повторный процесс бывшего имама местной соборной мечети Али Якупова, оправдательный приговор которому по делу об экстремизме был отменен областным судом. О первом заседании по существу, прошедшем в пятницу, тогда же сообщил Znak.com.

Как позволяет заключить информация на сайте учреждения, дело рассматривает судья Евгений Колесов. Карточка с именем Якупова на сайте отсутствует, однако в списке дел, рассмотрение которых было назначено на 4 августа, это единственное, информация о фигуранте которого скрыта. Предварительных слушаний в рамках процесса не проводилось. Защищает подсудимого адвокат Марина Хрущева.

Якупову инкриминирован пункт "б" части 2 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды к социальной группе "коммунисты", совершенное с использованием служебного положения). В редакции, действовавшей на момент, которым датирован вмененный бывшему имаму эпизод, эта норма предусматривает до пяти лет колонии.

Согласно фабуле дела, в ночь на 5 ноября 2015 года Якупов опубликовал во "Вконтакте" комментарий к посту о запрете ношения хиджабов в Китае. В комментарии выражалось возмущение такой мерой, а китайским коммунистам предрекались "небесные кары".

Сам бывший имам вину не признает. Он настаивает, что не публиковал комментарий, а его ВК-страницу взломали. В деле действительно указывается, что вход на страницу Якупова был произведен с "неустановленного устройства".

На слушаниях в пятницу была допрошена эксперт-лингвист ФСБ Ирина Попова. Она заявила, что, хотя Аллах не является политическим субъектом, а призыва к нему как такового не было, это не означает, что комментарий, послуживший поводом к преследованию имама, не выражает негативного отношения к коммунистам. Публикация, отметила Попова, может побудить мусульман к насильственным действиям в отношении коммунистов.

Сам Якупов ранее объяснял возбуждение дела своим назначением на должность имама. С этим назначением не согласились предыдущий имам Зиёдали Мизробов и часть джамаата, занявшая его сторону. Имамом Якупов стал в 2015 году, а уже в начале 2016-го против него открыли дело. Защита обвиняемого не исключала, что ко взлому его страницы причастны именно сторонники Мизробова.

В итоге Якупов ушел с поста имама мечети, заявив, что у него "желания нет больше там работать". Должность вновь занял Мизробов. Свою ВК-страницу Якупов после возбуждения дела удалил.

На первом процессе по делу одним из свидетелей обвинения был первый секретарь курганского обкома КПРФ Василий Кислицын. Выступая в суде, он заявил, что в комментарии, публикацию которого вменили Якупову, присутствуют призывы к экстремизму.

В прениях сторон прокурор запрашивал для подсудимого два года условно.

Тем не менее 25 апреля нынешнего года судья Курганского горсуда Сергей Лушников оправдал Якупова. Он отметил, что факт публикации комментария подсудимым обвинение доказало, однако обращение к высшим силам не может быть расценено как преступление.

Однако прокуратура подала апелляционное представление на приговор, и 22 июня судья областного суда Александр Ермохин отменил решение, отправив дело на новое рассмотрение.

Ранее Якупов жил в Пензенской области. Там в 2013 году ему были предъявлены обвинения по статьям 282 и 280 УК (публичные призывы к экстремизму). Однако позже дело прекратили за отсутствием состава преступления.

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06.08.2017
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