Реклама

Дело о взяточничестве, возбужденное против бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщается на сайте СКР.

Белых вменяются два эпизода, каждый из которых квалифицирован по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), предусматривающей от 8 до 15 лет колонии. Как утверждается, в 2011-2012 годах чиновник через посредников получил взятку 200 тысяч евро от бизнесмена Альберта Ларицкого, которому на тот момент принадлежали Нововятский лыжный комбинат и лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес" (одним из соучредителей этой фирмы выступало госпредприятие "Кировлес", по делу о хищениях в котором осужден политик Алексей Навальный). Взятку, согласно фабуле дела, Белых потребовал за согласование заявок этих фирм на включение их инвестпроектов в перечень приоритетных, предоставление в аренду лесных участков на льготных условиях и "общее покровительство" Ларицкому.

В 2013 году, далее говорится в сообщении СКР, владельцем обеих фирм, последняя из которых была переименована в "Лесохозяйственную управляющую компанию", стал Юрий Судгаймер. Он, заявляет СКР, выяснил, что предприятия не в полной мере исполняли условия приоритетных инвестпроектов, а это грозило расторжением договоров аренды лесных участков со стороны правительства региона. Между тем Белых в 2014 году пообещал, что, если Судгаймер даст ему взятку 400 тысяч евро, правительство закроет глаза на нарушения, допущенные фирмами. Первую половину взятки, говорится в сообщении следственного ведомства, губернатор получил в том же году, а при передаче два года спустя второй половины чиновника задержали с поличным.

Задержание было произведено 24 июня 2016 года в московском баре. На другой день Белых арестовали. При этом до сих пор следственное ведомство утверждало, что чиновника взяли при получении всех 400 тысяч евро, а не половины этой суммы.

Эпизод, датируемый 2011-2012 годами, появился в деле лишь в марте 2017-го, незадолго до предъявления Белых окончательного обвинения. Адвокат бывшего чиновника Андрей Грохотов объяснял включение нового эпизода тем, что дело его подзащитного разваливается. Он также сообщал, что Ларицкий (Грохотов называл его Эдуардом, а не Альбертом) сам заключен в СИЗО. В числе лиц, фигурирующих в деле как посредников в передаче взятки, юрист упоминал некоего Сергея Щерчкова.

Белых содержится в столичном СИЗО-1 "Матросская Тишина". Вину он не признает, называя возбуждение дела против него провокацией. Некоторое время бывший чиновник держал в СИЗО голодовку протеста. В то же время он подчеркивал, что не считает свое преследование политически мотивированным.

28 июля 2016-го Владимир Путин снял Белых с должности "в связи с утратой доверия". Как сообщал другой адвокат арестованного, Михаил Прохоров, его подзащитный "с пониманием относится к необходимости данного шага".