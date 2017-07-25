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новость Содержательные ответы

ЕСПЧ присудил Эскерханову компенсацию в 6 тысяч евро за жестокое обращение в СИЗО
25.07.2017
Тамерлан Эскерханов в Басманном суде. Кадр видеоролика
Тамерлан Эскерханов в Басманном суде. Кадр видеоролика
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Европейский суд по правам человека присудил 6 тысяч евро Темирлану Эскерханову, осужденному за убийство политика Бориса Немцова. Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ.

Эскерханов, а также другие фигуранты дела, братья Анзор и Шадид Губашевы, жаловались на условия содержания в московском СИЗО и при транспортировке в суд.

ЕСПЧ отклонил жалобы Губашевых, так как они разгласили параметры досудебного соглашения с российским правительством. До этого адвокаты Губашевых и Эскерханова заявили о достигнутом соглашении с Россией по поводу жалоб в ЕСПЧ. Эскерханову предложили компенсацию 6 тысяч евро, а братьям Губашевым - по 6,5 тысяч.

В заявлении российского представителя в ЕСПЧ Георгия Матюшкина признавалось, что Эскерханов "содержался в изоляторах, находился в здании Басманного суда в Москве и транспортировался в условиях, не соответствующих требованиям статьи 3 Конвенции о защите прав и основных свобод человека". Матюшкин признал также, что сроки рассмотрения жалоб Эскерханова "не соответствовали" изложенным в Конвенции нормативам.

Эскерханов подал жалобу в Европейский суд по правам человека в июне прошлого года. В Комитете по предотвращению пытокзаявили, что в отношении него были нарушены несколько статей Европейской конвенции - право на эффективное расследование его заявлений о пытках и право на эффективное средство правовой защиты. По примеру Эскерханова в ЕСПЧ обратились и четверо остальных фигурантов дела об убийстве Немцова, в том основной обвиняемый Заур Дадаев.

13 июля судья Московского окружного военного суда Юрий Житников приговорил Эскерханова к 14 годам строгого режима. Дадаев получил 20 лет, Анзор Губашев - 19, Шадид Губашев - 16, Хамзат Бахаев 11 лет. Кроме того, каждому назначены штрафы 100 тысяч рублей и двухлетнее ограничение свободы после выхода из колонии.

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25.07.2017
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

С нераскрытыми глазами

Илья Мильштейн, 14.07.2017

Следует удивляться, пожалуй, что власть до сих пор озабочена сохранением внешних приличий и кого-то поймали и даже осудили вчера в связи с гибелью Немцова. Может статься, что и реального убийцу, и тех, кто ему пособничал, устраивая слежку за обреченным.
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