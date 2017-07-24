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Отдел СКР по Ленинскому району Нижнего Тагила прекратил преследование главреда городского агентства "Между строк" Натальи Вахониной по делу об экстремизме. Об этом сообщают коллеги журналистки.
"Установлено, что страница "Русский образ - Нижний Тагил" использовалась лицом мужского пола, которое в том числе и осуществляло переписку с пользователем страницы под именем Наталья Вахонина, - цитирует Znak.com постановление о прекращении дела, изданное 14 июля. - Таким образом, установлено, что Вахонина не пользовалась страницей "Русский образ - Нижний Тагил" и непричастна (к публикации на ней аудио и видео. - Ред.)".
Журналистка с самого начала настаивала, что не публиковала файлы, фигурирующие в деле.
В свердловском областном главке СКР уточнили, что, хотя подозрения с Вахониной сняты, само дело не закрыто и теперь следствие пытается найти того, кто в действительности поместил во "Вконтакте" аудио и видео.
Дело против Вахониной возбудили 14 июля 2016 года, то есть ровно за год до снятия с нее подозрений. Журналистке вменили часть 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды); в редакции, действовавшей на момент вмененных ей эпизодов, она предусматривает до двух лет колонии.
Поводом открытию дела стала публикация в ВК-группе "Русский образ - Нижний Тагил" (ныне удалена) трех песен рок-группы "Хук справа" - "Русский образ", "Образ Руси", "Бойцовский клуб" - и клипа этой же группы "Готовься!". Аудиозаписи были помещены 7 декабря 2011 года, а видео - 24 декабря 2012-го. В список экстремистских материалов включена только песня "Образ Руси", причем соответствующее решение было вынесено лишь в 2013 году.
В начале июля 2016-го, незадолго до возбуждения дела, в редакцию к Вахониной явились двое оперативников ЦПЭ, которые "предлагали в чем-то добровольно сознаться". Далее, 12-го числа, журналистку вызвали на опрос в качестве свидетеля в СКР, однако она отказалась от объяснений, сославшись на статью 51 Конституции.
18 августа в квартире Вахониной СКР провел обыск. У журналистки изъяли системный блок, ноутбук, мобильник и несколько флэшек. При обыске присутствовал оперативник ФСБ.
На другой день Вахонину допросили уже в статусе подозреваемой. Насколько можно заключить, в этот раз она от дачи показаний не отказывалась. По окончании допроса журналистку отпустили под обязательство о явке. В передвижениях СКР ее не ограничил.
Возбуждение дела Вахонина тогда связывала со своей деятельностью своего информагентства, в том числе с публикацией расследования о бизнесе мэра Нижнего Тагила Сергея Носова.
Срок давности привлечения журналистки к уголовной ответственности на момент возбуждения дела истек. Однако, как указала судья Ленинского райсуда города Ирина Пикина в отказном решении по жалобе Вахониной на открытие дела, журналистка на допросе в СКР сама отказалась от прекращения преследования по нереабилитирующему основанию.
За год сменились три следователя по делу. Обвинение Вахониной, как следует из публикаций СМИ, предъявлено так и не было. В начале нынешнего года журналистке вернули часть техники, изъятой при обыске.
Директором информагентства "Между строк" является Егор Бычков, в прошлом возглавлявший нижнетагильское отделение фонда Евгения Ройзмана "Город без наркотиков". Он был фигурантом двух уголовных дел.