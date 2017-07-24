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Также: Право, НКО, Регионы, Общество, Политика, Россия | Персоны: Валентина Череватенко, Павел Чиков

новость Дело главы "Женщин Дона" Череватенко закрыто за отсутствием состава преступления

24.07.2017
Валентина Череватенко. Кадр 37-го канала
Валентина Череватенко. Кадр 37-го канала
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СКР закрыл дело о злостном неисполнении обязанностей, возложенных на "иностранного агента" (статья 330.1 УК, до двух лет колонии), которое было возбуждено против главы союза "Женщины Дона" и одноименного фонда Валентины Череватенко. Такая информация содержится в ответе управления Генпрокуратуры в Северо-Кавказском федеральном округе на запрос правозащитника Габдуллы Исакаева. Письмо ведомства опубликовал в твиттере председатель "Агоры" Павел Чиков.

Дело прекратили 19 июня за отсутствием состава преступления.

О возбуждении дела против Череватенко стало известно 28 июня 2016 года. На тот момент это был первый известный случай преследования по статье 330.1 - одной из норм законодательства об "агентах", принятого в ноябре 2012-го.

Однако, согласно статистике Судебного департамента Верховного суда, начиная с 2015 года по этой статье было возбуждено еще пять дел. В том же 2015-м по одному делу был вынесен обвинительный приговор, а второе прекратили до суда. В 2016 году обвинительный приговор вынесли еще по одному подобному делу, а до суда прекратили два.

При этом в 2015-2016 годах все дела прекращались, не за отсутствием состава преступления, а по "иным основаниям" (по каким именно, Судебный департамент не конкретизирует). Таким образом, Череватенко - первый фигурант дела по статье 330.1, который может рассчитывать на реабилитацию.

Согласно фабуле дела, в 2013 году Череватенко, предвидя, что союз "Женщины Дона" признают "иностранным агентом", образовала одноименный фонд, чтобы обойти законодательство об "агентах". В июне 2014-го союз "Женщины Дона" принудительно включили в соответствующий реестр. Между тем фонд, как заявлял СКР, в 2014-2015 годах вел политическую деятельность, заключавшуюся в проведении просветительских семинаров и обучении общественников. При этом он получил около 3 миллионов рублей от германского Фонда им. Генриха Бёлля. Тем не менее заявки на включение фонда в реестр "агентов" Череватенко не подала.

Сама общественница вину не признала. Она отмечала, что ее преследование активизировалось после проекта "Гражданский Минск", в рамках которого ведется гражданский контроль реализации минских соглашений. "Мы не занимаемся тем, в чем они пытаются обвинить, - подчеркивала Череватенко. - Иностранных денег у нас давно нет".

Союз "Женщины Дона" действует с 1993 года в Новочеркасске. Он занимается правовым просвещением населения, а также защитой прав призывников и кадровых военных. НКО была принудительно включена в реестр "агентов" в июне 2014 года, став одной из пяти организаций, первыми попавших в этот список. Фонд "Женщины Дона" принудительно включили в реестр в октябре 2015-го.

Обе НКО обжаловали принятые решения, но безуспешно. В апреле 2016-го, однако, союз "Женщины Дона" был исключен из реестра "агентов", поскольку в течение года не получал иностранного финансирования.

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24.07.2017
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