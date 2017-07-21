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Против эксперта движения "За права человека" Петра Курьянова возбуждено уголовное дело о препятствовании правосудию. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на председатель движения Льва Пономарева.

Курьянову вменяют часть 1 статьи 294 УК (вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Согласно фабуле дела, Курьянов, будучи общественным защитником по делу студента Алжана Гибматова, обвиняемого в разбое, украл с трибуны в зале суда лист, в котором свидетели расписываются об отвественности за заведомо ложные показания. По словам Пономарева, Курьянов этот лист в "глаза не видел", а возбуждение дела связано с тем, что судья Хамовнического райсуда столицы Андрей Лутов хочет удалить правозащитника из процесса.

В июне Курьянова вызывали к дознавателю давать объяснения по этому делу. В движении "За права человека" тогда заявили, что именно Лутов инициировал дознание.

Правозащитники называют дело против Гимбатова, которого защищает Курьянов, сфабрикованным. Адвоката по назначению Евгению Семину, которая защищала Гимбатова до Курьянова, за допущенные ей нарушения лишили статуса на три года. Так, в ее присутствии проводилась процедура дознания: потерпевшая должна была узнать нападавшего на нее среди Гамбитова, уроженца Кавказа, и двух статистов-азиатов.