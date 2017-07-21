О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.262727.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.262727.html
Также: Право, Общество, Политика, Россия

новость Против эксперта движения "За права человека" возбудили дело о препятствовании правосудию

21.07.2017
Дверь офиса "За права человека". Фото Д.Зыкова/Грани.Ру
Дверь офиса "За права человека". Фото Д.Зыкова/Грани.Ру
Реклама

Против эксперта движения "За права человека" Петра Курьянова возбуждено уголовное дело о препятствовании правосудию. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на председатель движения Льва Пономарева.

Курьянову вменяют часть 1 статьи 294 УК (вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Согласно фабуле дела, Курьянов, будучи общественным защитником по делу студента Алжана Гибматова, обвиняемого в разбое, украл с трибуны в зале суда лист, в котором свидетели расписываются об отвественности за заведомо ложные показания. По словам Пономарева, Курьянов этот лист в "глаза не видел", а возбуждение дела связано с тем, что судья Хамовнического райсуда столицы Андрей Лутов хочет удалить правозащитника из процесса.

В июне Курьянова вызывали к дознавателю давать объяснения по этому делу. В движении "За права человека" тогда заявили, что именно Лутов инициировал дознание.

Правозащитники называют дело против Гимбатова, которого защищает Курьянов, сфабрикованным. Адвоката по назначению Евгению Семину, которая защищала Гимбатова до Курьянова, за допущенные ей нарушения лишили статуса на три года. Так, в ее присутствии проводилась процедура дознания: потерпевшая должна была узнать нападавшего на нее среди Гамбитова, уроженца Кавказа, и двух статистов-азиатов.

Оставить комментарий Обсудить
21.07.2017
в блоге Блоги
85
Комитет 19 января 22.06.2013
в блоге Помочь Льву Пономареву
новость Новости по теме
01.06.2017 МТС заблокировала движению "За права человека" номер горячей линии для заключенных →
03.05.2017 Правозащитники требуют остановить политический террор в России →
18.12.2015 Минюст исключит из списка "иностранных агентов" движение "За права человека" →
18.03.2015 Движение "За права человека" оштрафовано за отказ регистрироваться "агентом" →
19.12.2014 Движение "За права человека" признано "иностранным агентом" →
06.03.2014 Минюст приостановил деятельность движения "За права человека" →
26.08.2013 Мэрия Москвы бесплатно предоставит Льву Пономареву новый офис →
23.06.2013 Возле офиса движения "За права человека" задержаны еще двое активистов →
23.06.2013 Возле офиса движения "За права человека" задержаны трое активистов →
22.06.2013 В офисе "За права человека" разместят отдел соцзащиты →
22.06.2013 Зачистка офиса "За права человека": есть пострадавшие →
21.06.2013 В офисе движения "За права человека" ищут камеру НТВ →
21.06.2013 Полиция захватила офис движения "За права человека" →
Фото и Видео
30434
Play own
Диалоги об абортах
30433
Play own
Дело Туровского: избит и оштрафован
30187
Play own
Политзек Денис Бахолдин
30296
Play own
"Дело 26 марта": арест Дмитрия Борисова
Реклама
Выбор читателей
новость Зимовец: 2,5 года. ВИДЕО
Станислав Зимовец на оглашении приговора. Кадр Грани-ТВ
статья Бегом из России
Виталий Портников
статья Навальный, Стрелков и Путин
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Благородный Михалков
383
РЕКЛАМА
новость Спайсер ушел в отставку
Белый Дом. Фото с сайта WhiteHouse.Gov
новость Siemens уходит из России
Завод "Сименс - технологии газовых турбин" под Петербургом. Источник: abnews.ru
новость Интернету закрутили гайки
Пикет у Госдумы против интернет-цензуры. Фото: Грани.Ру
в блоге Корысти ради
383
в блоге Доброе слово вождя
383
новость Учитель: "Матильду" править не буду
Алексей Учитель. Фото: rockfilm.ru
статья Кремль и рождение Малороссии
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Дочь Немцова обжаловала приговор
Жанна Немцова с отцом. 2014 год. Фото из ФБ Бориса Немцова
новость Глава ЦРУ о русской угрозе
Майк Помпео. Фото: cia.gov
новость День рождения с Путиным
Владимир Путин дарит Людмиле Алексеевой гравюру с крымским пейзажем. Фото пресс-службы Кремля
новость Богатова отпустят из СИЗО
Дмитрий Богатов (слева) в суде, 7 апреля 2017. Фото: Дима Швец / Медиазона
новость Увольнение из-за скандала с Siemens
Роман Филиппов. Фото: power-m.ru
новость Плата за посещение Крыма
Пустующий пляж "Ай-Даниль" в Гурзуфе, 04.06.2014. Скриншот видео с онлайн-камеры
новость ExxonMobil оштрафовали за Сечина
Игорь Сечин. Фото: neftegaz.ru
новость За осквернение родины
Картинка с "облитым зеленкой" памятником
новость Пичугина повторно не помиловали
Алексей Пичугин. Фото: old.khodorkovsky.ru