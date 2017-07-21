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Представители дочери Бориса Немцова Жанны обжаловали приговор пяти осужденныи по делу об убийстве политика. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Ольгу Михайлову.

"Нами как представителями Жанны Немцовой подана апелляционная жалоба на приговор Московского окружного военного суда, в которой мы просим отменить приговор и вернуть дело в прокуратуру", - сказала Михайлова в пятницу.

"Мы категорически не согласны с квалификацией действий подсудимых по статье 105 УК (убийство) и считаем, что их действия должны быть квалифицированы по статье 277 УК (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), учитывая, что Борис Ефимович Немцов являлся депутатом Ярославской областной думы, сопредседателем партии РПР-ПАРНАС", - сказала адвокат.

Михайлова подчеркнула, что она вместе со своим коллегой Вадимом Прохоровым в качестве представителей Жанны Немцовой неоднократно просили о переквалификации обвинения, в том числе в Московском окружном военном суде.

29 июня коллегия присяжных объявила всех пятерых фигурантов дела виновными по пунктам "ж", "з" части 2 статьи 105 (убийство по найму в составе организованной группы) и часть 3 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия). Отставной офицер кадыровского батальона Внутренних войск "Север" Заур Дадаев в вердикте был назван исполнителем убийства Немцова, Анзор Губашев - непосредственным пособником Дадаева, остальные подсудимые, Шадид Губашев Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев, - их сообщниками.

13 июля судья Московского окружного военного суда Юрий Житников приговорил Дадаева к 20 годам строгого режима, Анзора Губашева - к 19. Шадид Губашев, Эскерханов и Бахаев получили 16, 14 и 11 лет строгого режима соответственно. Кроме того, каждому назначены штрафы 100 тысяч рублей и двухлетнее ограничение свободы после выхода из колонии.

Заказчиком и организатором убийства в деле назван кадыровец Руслан Мухудинов. Его местонахождение, как утверждал СКР, в ходе следствия установить не удалось. Материалы в отношении Мухудинова, а также "иных неустановленных лиц" выделены в отдельное производство. Мухудинов объявлен в международный розыск и заочно арестован.