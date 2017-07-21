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новость Координатор волгоградского штаба Навального стал подозреваемым по делу о зеленой Родине-матери

21.07.2017
Картинка с "облитым зеленкой" памятником
Картинка с "облитым зеленкой" памятником
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Алексея Волкова, координатора штаба Алексея Навального в Волгограде, сделали подозреваемым по делу о реабилитации нацизма. Об этом сообщается на ВК-странице штаба.

Волкова подозревают по части 3 статьи 354.1 УК (публичное осквернение символов воинской славы, штраф до 300 тысяч рублей, либо 360 часов обязательных работ, либо год исправительных). С активиста взяли подписку о невыезде.

Дело находится в производстве областного управления СКР.

12 мая у Волкова прошел обыск. Тогда же стало известно о возбуждении дела. Первоначально активист проходил по нему свидетелем.

Поводом к открытию дела стала публикации в сообществе в поддержку Навального обработанной в фотошопе фотографии скульптуры "Родина-мать", на которой у памятника лицо и рука зеленые. Картинка появилась после того, как 20 марта Навального облили зеленкой во время открытия штаба в Барнауле.

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21.07.2017
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