Реклама

Алексея Волкова, координатора штаба Алексея Навального в Волгограде, сделали подозреваемым по делу о реабилитации нацизма. Об этом сообщается на ВК-странице штаба.

Волкова подозревают по части 3 статьи 354.1 УК (публичное осквернение символов воинской славы, штраф до 300 тысяч рублей, либо 360 часов обязательных работ, либо год исправительных). С активиста взяли подписку о невыезде.

Дело находится в производстве областного управления СКР.

12 мая у Волкова прошел обыск. Тогда же стало известно о возбуждении дела. Первоначально активист проходил по нему свидетелем.

Поводом к открытию дела стала публикации в сообществе в поддержку Навального обработанной в фотошопе фотографии скульптуры "Родина-мать", на которой у памятника лицо и рука зеленые. Картинка появилась после того, как 20 марта Навального облили зеленкой во время открытия штаба в Барнауле.