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Тобольский райсуд Тюменской области приговорил Филиппа Будейкина (псевдоним Филипп Лис) к 3 годам 4 месяцам колонии-поселения по делу о "группах смерти" в соцсетях. О решении, вынесенном 17 июля, во вторник сообщило 72.Ru.

22-летний Будейкин был объявлен виновным по статье 110 (доведение до самоубийства) и части 3 статьи 30 - статье 110 УК (покушение на это же преступление).

Согласно фабуле дела, весной прошлого года он во "Вконтакте" склонял к самоубийству 15-летнюю жительницу Астрахани, однако 17 мая 2016-го силовики убедили ее отказаться от преступления. Кроме того, заявляло обвинение, Будейкин убеждал 16-летнюю жительницу поселка Прииртышский Тобольского района убить некое животное, сняв расправу на видео. Когда девушка отказалась это делать, он стал вынуждать ее покончить с собой. 3 июня 2016-го девушка предприняла попытку суицида, однако выжила, поскольку ее мать вовремя вызвала скорую, говорилось в деле.

В мае РИА "Новости" передавало, что молодой человек признал вину.

О задержании Будейкина, жителя подмосковного Солнечногорска, СКР сообщил 15 ноября 2016 года. Тогда утверждалось, что с декабря 2013 по май 2016-го во "Вконтакте" было создано восемь "групп смерти", в которых несовершеннолетних склоняли к суициду. 15 членов этих сообществ покончили с собой, заявляло следственное ведомство, а самоубийства еще пятерых подростков не состоялись. Таким образом, началось следствие по большому делу, в котором Будейкин был лишь одним из фигурантов. В дальнейшем по делу в разных городах задержали еще ряд граждан.

Будейкина доставили в Петербург, где он и содержался до суда. Об астраханском эпизоде СКР впервые сообщил лишь в начале марта нынешнего года.