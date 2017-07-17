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новость Бывший начальник УМВД по СЗФО Быков получил семь лет общего режима

17.07.2017
Виталий Быков. Источник: sledcom.ru
Виталий Быков. Источник: sledcom.ru
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Судья Дзержинского райсуда Петербурга Анжелика Морозова приговорила бывшего начальника УМВД по Северо-Западному федеральному округу Виталия Быкова к семи годам общего режима со штрафом 400 тысяч рублей по делу о хищениях, совершенных при упразднении главка. Об этом сообщает Интерфакс.

Также Быков лишен звания генерал-майора полиции.

Бывший начальник центра тылового обеспечения управления Иван Лозюк осужден к пяти годам общего режима со штрафом 200 тысяч рублей и лишением звания полковника внутренней службы, а бывший заместитель Быкова Александр Монастыршин - к трем с половиной годам общего режима с лишением звания полковника полиции. Экс-начальница финансово-экономического отдела главка Светлана Шатова получила четыре года условно с трехлетним испытательным сроком, а экс-замначальника отдела кадров Ирина Бурханова - три с половиной года условно с испытательным сроком два года.

Кроме того, уточняется на сайте Генпрокуратуры, всем осужденным на три года запрещено занимать должности в правоохранительных и контролирующих структурах.

Также судья Морозова удовлетворила гражданский иск на сумму свыше 17 миллионов рублей, который подало к подсудимым МВД.

В зависимости от вмененной роли фигуранты дела признаны виновными по части 4 статьи 160 (присвоение или растрата в составе организованной группы либо в особо крупном размере), части 2 статьи 292 (служебный подлог, повлекший существенное нарушение интересов государства) и части 3 статьи 30 - части 4 статьи 159 УК (покушение на мошенничество в составе организованной группы либо в особо крупном размере).

5 мая 2014 года Владимир Путин ликвидировал управления МВД во всех федеральных округах, кроме Северо-Кавказского. Чиновников управлений перевели в нижестоящие главки министерства.

Через три дня после этого, 8 мая, Быков издал три приказа, датированные 14 марта, 31 марта и 28 апреля. Согласно этим бумагам 18 руководителей главка получили премии в размере 750 тысяч рублей, а 14 их подчиненных - в размере 340-400 тысяч рублей каждый. Таким образом были израсходованы все деньги, остававшиеся на балансе управления после расформирования, - 19,1 миллиона рублей.

В дальнейшем в деле появился еще один эпизод - попытка Быкова, Монастыршина и Лозюка присвоить 21 квартиру, построенную для полицейских, общей стоимостью свыше 100 миллионов рублей. Для этого, утверждало обвинение, фигуранты направили в строительную фирму письмо с требованием оформить эти квартиры на своих родственников или близких знакомых, не являвшихся сотрудниками МВД.

Это преступление, сообщает Генпрокуратура, "не было доведено до конца по независящим от них (фигурантов. - Ред.) обстоятельствам".

Доследственная проверка по факту выплаты премий началась еще в июне 2014 года. Месяцем позже было возбуждено дело о подлоге. В мае 2015-го Быкова задержали и арестовали. Монастыршин и Бурханова на тот момент проходили по делу свидетелями.

Фонтанка.Ру сообщала, что прокурор в прениях запрашивал для Быкова 12-летний срок со штрафом 1 миллион рублей. Сам подсудимый, как следует из публикации издания, настаивал на своей невиновности. Признали ли вину остальные фигуранты, не уточняется.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
17.07.2017
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