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Мировая судья 2-го участка города Гай Оренбургской области Гульнара Шаяхметова приговорил 33-летнего местного жителя Сергея Конищева к 10 месяцам строгого режима, за то что тот сорвал со здания городского суда флаг России и повязал его себе на шею. Об этом сообщает прокуратура региона.

Конищев был объявлен виновным по статье 329 УК (надругательство над государственным флагом).

Инцидент произошел 27 мая нынешнего года. Как утверждается, Конищев был пьян.

Отмечается, что ранее фигурант дела уже был судим и срок Шаяхметова назначила "с учетом личности осужденного и его криминального прошлого". Максимальная санкция статьи 329 УК - год колонии.

Признал ли вину сам Конищев, не уточняется.

В законную силу приговор пока не вступил.

За последние годы в России открыта масса дел по 329-й статье УК. В некоторых случаях фигурантам вменяются также экстремистские составы - как, например, неназванному жителю Тюмени, арестованному летом прошлого года, или Денису Садкову из Подмосковья.

Осенью дело по статье 329 было открыто в Волгограде по факту уборки дворниками мусора в российский флаг. Однако в марте нынешнего года это дело закрыли.