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новость Присяжные не вынесли вердикт по делу об убийстве Немцова

27.06.2017
Заур Дадаев в суде. Кадр Первого канала
Заур Дадаев в суде. Кадр Первого канала
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Коллегия присяжных Московского окружного военного суда после совещания во вторник не сумела вынести вердикт по делу об убийстве сопредседателя РПР-ПАРНАС Бориса Немцова. Об этом сообщает корреспондент "Граней" из зала суда.

На слушаниях во вторник судья Юрий Житников обратился к присяжным с пространным напутственным словом, в котором перечислил доказательства в деле. Затем заседатели отправились в совещательную комнату.

Присяжным предстоит ответить на 26 вопросов. Гглавный из них - виновен ли кадыровец Заур Дадаев в убийстве Немцова. Как утверждает обвинение, именно Дадаев стрелял в политика. Также коллегии предстоит ответить, заслуживает ли каждый из фигурантов снисхождения в случае признания его виновным. Подсудимому, который признан заслуживающим снисхождения, не может быть назначено больше двух третей максимального срока.

Двух с половиной часов, оставшихся до 6 вечера - времени закрытия суда, - присяжным для вынесения вердикта не хватило. Совещание продолжится в среду. Если заседатели не сумеют прийти к консенсусу, у них есть право не раньше чем через три часа после начала совещания вынести вопросы, поставленные судьей, на голосование.

На скамье подсудимых пять человек - помимо Дадаева это братья Анзор и Шадид Губашевы, бывший сотрудник чеченской милиции Тамерлан Эскерханов, а также Хамзат Бахаев. Каждому из них инкриминированы пункты "ж", "з" части 2 статьи 105 (убийство по найму в составе организованной группы) и часть 3 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия). Максимальное наказание по первому из этих обвинений согласно кодексу - смертная казнь (в связи с мораторием на такую меру - пожизненный срок). Никто из подсудимых вину не признает.

Анзор Губашев и погибший при задержании Беслан Шаванов считаются непосредственными пособниками Дадаева. Преследование Шаванова прекращено в связи с его смертью.

Заказчиком и организатором преступления обвинение называет кадыровца Руслана Мухудинова. Местонахождение Мухудинова, как утверждал СКР, в ходе следствия установить не удалось. Материалы в отношении него, а также "иных неустановленных лиц" выделены в отдельное производство.

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