О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.262110.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.262110.html
Также: Право, Свобода слова, СМИ, Интернет, Общество | Персоны: Марк Гальперин

новость Гальперин отправлен под домашний арест по делу об экстремизме

27.06.2017
Марк Гальперин в суде, 27.06.2017. Фото: @NatChernikova
Марк Гальперин в суде, 27.06.2017. Фото: @NatChernikova
Реклама

Судья Мещанского райсуда Москвы Максим Морозов отправил активиста "Новой оппозиции" Марка Гальперина, обвиняемого в экстремизме под домашний арест на срок 1 месяц 5 дней. Об этом сообщила в своем твиттере активистка "Артподготовки" Наталия Черникова.

Морозов в полном объеме удовлетворил ходатайство следователя, поддержанное прокурором. Сам активист и его адвокат Алексей Липцер выступали против домашнего ареста. Гальперин назвал такую меру пресечения "излишней".

В суд активиста доставили сразу по отбытии им 15-суточного административного ареста, который он получил после задержания на антикоррупционной акции на Тверской 12 июня.

Дело было возбуждено еще в прошлом году, однако известно о нем стало 7 февраля. Тогда активист был задержан и допрошен в качестве свидетеля.

С Гальперина, как и в дальнейшем с адвоката Липцера, взяли подписку о неразглашении, поэтому детали дела были и остаются неизвестны. По некоторым данным, поводом к возбуждению дела стало интервью активиста журналистке "Градус-ТВ" Ольге Сапроновой.

15 июня Гальперина вывезли из спецприемника на допрос и там предъявили обвинение по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму через СМИ или интернет), предусматривающей до пяти лет колонии.

Это уже второе дело Гальперина. Первое было открыто 16 января 2015 года по статье 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах). У активиста была взята подписка о невыезде. Однако в дальнейшем следствие по этому делу приостановили.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
27.06.2017
новость Новости по теме
15.06.2017 Активисту Гальперину предъявили обвинение по делу о призывах к экстремизму →
13.06.2017 Яшин и Гальперин арестованы на 15 суток →
03.04.2017 Активист "Новой оппозиции" Гальперин арестован на 15 суток →
09.02.2017 Активисту Гальперину дали 10 суток за неповиновение полицейскому →
07.02.2017 В Москве полицейские задержали активиста Марка Гальперина →
Фото и Видео
30187
Play own
Политзек Денис Бахолдин
29957
Play own
Дело Дмитриева: говорят дочь, адвокат и соратник
30035
Play
Николай Семена: судилище в Крыму
29457
Play own
Последнее слово Соколовского
Реклама
Наши спонсоры
23024
30019
12863
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Резник ушел из МГЮА из-за Сталина
Генри Резник. Фото Д.Борко/Грани.Ру
новость Пригожин получит сирийскую нефть
Евгений Пригожин. Фото: restoranoff.ru
в блоге Сечин и Буденный
383
статья Кремль расспрашивает о Навальном
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Бомба Обамы
Владимир Соловьев
РЕКЛАМА
новость Макрон: Россия - агрессор
Петр Порошенко и Эмманюэль Макрон. Фото: elysee.fr
новость Бегство детского тренера
Михаил Петров на акции 22 июня. Фото с личной ВК-страницы
новость США пригрозили Асаду
Американский корабль выпускает ракету по базе Эш-Шайрат. Кадр видео Пентагона
новость Снос ДК им.Серафимовича
Снос ДК им.Серафимовича. Фото: vk.com/archnadzor
новость Теракт в Киеве
На месте теракта в Киеве. Фото: npu.gov.ua
в блоге Чтобы куры клевали
383
статья Интервью вампиру
Виталий Портников
новость Украина и Россия пострадали от вируса
Заставка вируса-вымогателя Petya
новость Telegram: как обойти блокировку
Логотип мессенджера Telegram
новость РКН борется с уязвимостью
Эмблема Роскомнадзора
новость Отставка мэра Балашихи
Евгений Жирков. Фото: balashiha.ru
новость Потери среди присяжных
Марш памяти Бориса Немцова. Фото: Грани.Ру
новость Крым: микроинсульт у политзека
Владимир Присич. Кадр "России-1"
новость Сечин съедает Евтушенкова
Владимир Евтушенков. Фото ippnou.ru
новость Ольгу Ли признали виновной
Ольга Ли. Фото с личной ФБ-страницы