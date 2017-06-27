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Судья Мещанского райсуда Москвы Максим Морозов отправил активиста "Новой оппозиции" Марка Гальперина, обвиняемого в экстремизме под домашний арест на срок 1 месяц 5 дней. Об этом сообщила в своем твиттере активистка "Артподготовки" Наталия Черникова.

Морозов в полном объеме удовлетворил ходатайство следователя, поддержанное прокурором. Сам активист и его адвокат Алексей Липцер выступали против домашнего ареста. Гальперин назвал такую меру пресечения "излишней".

В суд активиста доставили сразу по отбытии им 15-суточного административного ареста, который он получил после задержания на антикоррупционной акции на Тверской 12 июня.

Дело было возбуждено еще в прошлом году, однако известно о нем стало 7 февраля. Тогда активист был задержан и допрошен в качестве свидетеля.

С Гальперина, как и в дальнейшем с адвоката Липцера, взяли подписку о неразглашении, поэтому детали дела были и остаются неизвестны. По некоторым данным, поводом к возбуждению дела стало интервью активиста журналистке "Градус-ТВ" Ольге Сапроновой.

15 июня Гальперина вывезли из спецприемника на допрос и там предъявили обвинение по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму через СМИ или интернет), предусматривающей до пяти лет колонии.

Это уже второе дело Гальперина. Первое было открыто 16 января 2015 года по статье 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах). У активиста была взята подписка о невыезде. Однако в дальнейшем следствие по этому делу приостановили.