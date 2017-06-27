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На процессе об убийстве Бориса Немцова судья Юрий житников Московского окружного военного суда исключил из коллегии двоих присяжных. Об этом сообщает корреспондент "Граней" из зала суда.

Сначала из состава коллегии вывели запасную присяжную № 13 Тамару Владимировну. Выяснилось, что она не сообщила что ее муж, скончавшийся в 2013 году, был четырежды судим.

Затем один из членов коллегии сообщил, что присяжный № 6 Антон Васильевич принес в совещательную комнату некие доказательства по делу. На вопрос Житникова, где он взял эти материалы, присяжный ответил, что самостоятельно нашел их в интернете и распечатал.

Прокурор Мария Семененко сообщила, что материалы присяжного относятся к событиям 9 и 15 августа 2014 года. Эта информация есть в деле, но не была представлена в суде. Указанное время не вменяется подсудимым как время подготовки к убийству, подчеркнула прокурор.

Судья Житников отметил, что присяжные не вправе собирать сведения вне судебного заседания. Таким образом, заседатель нарушил это требование УПК. Житников исключил из коллегии присяжного №6 после опроса адвокатов и подсудимых, которые оставили это на усмотрение суда.

Таким образом, в коллегии остается 13 присяжных.

Во вторник присяжные должны удалиться для вынесения вердикта. Им предстоит ответить на 26 вопросов, главный из них - виновен ли кадыровец Заур Дадаев в убийстве Немцова. По версии следствия, именно Дадаев стрелял в Немцова. Также коллегии предстоит ответить на вопрос, заслуживают ли подсудимые снисхождения в случае признания их вины, что освобождает их от пожизненного заключения.

На скамье подсудимых пять человек - помимо Дадаева и это братья Губвшевы, бывший сотрудник чеченской милиции Тамерлан Эскерханов, а также Хамзат Бахаев. Каждому из них инкриминированы пункты "ж", "з" части 2 статьи 105 (убийство по найму в составе организованной группы) и часть 3 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия). Максимальное наказание по первому из этих обвинений согласно кодексу - смертная казнь (в связи с мораторием на такую меру - пожизненный срок). Никто из подсудимых вину не признает.

Анзор Губашев и погибший при задержании Беслан Шаванов считаются непосредственными пособниками Дадаева. Преследование Шаванова прекращено в связи с его смертью.

Заказчиком и организатором преступления обвинение называет кадыровца Руслана Мухудинова. Местонахождение Мухудинова, как утверждал СКР, в ходе следствия установить не удалось. Материалы в отношении него, а также "иных неустановленных лиц" выделены в отдельное производство.