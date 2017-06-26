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новость Курская журналистка Ли оштрафована по делу о клевете

26.06.2017
Ольга Ли. Фото с личной ФБ-страницы
Ольга Ли. Фото с личной ФБ-страницы
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Главред курской газеты "Народный журналист", экс-депутат областной думы Ольга Ли признана виновной в клевете на судью и приговорена к штрафу 90 тысяч рублей. Как сообщил "Граням" адвокат Международной правозащитной группы Агора Роман Лызлов, приговор огласил в понедельник судья Ленинского райсуда Курска Владимир Конорев. Решение было встречено криками "Позор!".

Гособвинитель просил приговорить Ли к штрафу в размере 100 тысяч рублей по части 1 статьи 298.1 УК (клевета на судью). Максимальная санкция по этой статье - 360 часов обязательных работ. Журналистка вину не признала.

Согласно фабуле дела, Ли в номере "Народного журналиста" за сентябрь - октябрь 2015 года опубликовала свою статью под названием "Заявление о привлечении прокурора области Филимонова к уголовной ответственности". В этой статье, заявляется в деле, автор оклеветала судью Ленинского райсуда Людмилу Шурову, обвинив ее "в умышленном нарушении при рассмотрении дела об административном правонарушении основополагающего принципа правосудия - принципа презумпции невиновности".

Имеется в виду следующий фрагмент публикации: "Назовем фамилии этих "судей". Бывший прокурор судья Ленинского районного суда Шурова, которая в ходе рассмотрения административного дела кричала, как хабалка, и признала виновной нашего коллегу еще до ознакомления с материалами дела. О ней самой, возможно уже больной в силу возраста и специфики работы, и судах под ее председательством, которые больше похожи на театр абсурда, читатели рассказывают совершенно удивительные истории".

Оглашение приговора Ольге Ли:

Дело было возбуждено после публикации журналисткой 4 марта 2016 года на YouTube обращения к Владимиру Путину. В этом обращении Ли обвинила главу государства в "преступном заговоре против собственного народа" и "пропаганде насилия", заполнившей государственные телеканалы. Также она заявила, что проводимая Путиным внешняя и внутренняя политика привела к краху финансовой системы России и подавлению правового государства.

"Больше всего меня критиковали за то, что я не поддерживаю присоединение Крыма к России и оскорбляю Путина", - отмечала Ли, после того как поместила видео.

Примерно тогда же помимо дела о клевете на судью против Ли возбудили и еще одно - уже по факту публикации обращения. Оно было квалифицировано по по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), которая до вступления в силу "закона Яровой" предусматривала до четырех лет колонии.

Однако уже в мае начальник областного ЦПЭ Дмитрий Дымов сообщил Лызлову, что в обращении Ли признаков экстремизма не обнаружено. В начале октября стало известно, что дело по 282-й статье прекращено за отсутствием состава преступления.

Между тем дело о клевете на Шурову дошло до суда. Однако на предварительных слушаниях 24 ноября судья Ленинского райсуда Маргарита Дядюшева приняла решение вернуть материалы в прокуратуру, после того как адвокат Лызлов указал на нарушения в этом деле. Также Дядюшева отменила действие подписки о невыезде, которую ранее взяли у журналистки.

17 января 2017 года следователь по особо важным делам областного главка СКР майор юстиции Сергей Ештокин повторно предъявил Ли обвинение. После этого дело через прокуратуру вновь ушло в суд.

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26.06.2017
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