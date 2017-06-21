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Судья Красногорского горсуда Подмосковья Анатолий Мордахов приговорил бывшую активистку запрещенной партии "Воля" Ольгу Авилкину к полутора годам условно, обвинив ее в распространении по электронной почте ссылки на листовку "Обращение к военнослужащим российской армии". О приговоре, вынесенном еще 15 июня, тогда же сообщила на своей ФБ-странице гражданская активистка Елена Рохлина, однако в СМИ информация разошлась только теперь, после публикации ОВД-Инфо.

Авилкина была объявлена виновной по статье 282 УК (возбуждение ненависти к социальной группе "власть"). Как передавал правозащитный центр "РОД", прокурор запрашивал для подсудимой три года условно.

Процесс продолжался с ноября прошлого года и занял около 20 заседаний. Слушания проходили в закрытом режиме. Защищал Авилкину адвокат Николай Курьянович.

Признала ли вину сама подсудимая, источники не уточняют.

Дело против Авилкиной возбудили в июне 2016 года. По мнению самой активистки, донос на нее подал ее бывший муж Станислав, который рассчитывал после обвинительного приговора добиться лишения ее родительских прав (у Авилкиной двое детей). В процессе бывший муж активистки выступал одним из свидетелей обвинения.

Как уточняется на ФБ-странице "За Ладу-Русь", еще одним свидетелем обвинения был полковник Росгвардии Ирек Валитов. При этом он не входил в число адресатов рассылки, которую, как утверждается в деле, сделала Авилкина.

Сообщается также, что следователь Антон Нефедов, занимавшийся делом, в суде признал ошибки и нарушения, допущенные в ходе следствия.

Товарищи Авилкиной подчеркивают, что на момент, которым датирована рассылка, "Обращение к военнослужащим российской армии" еще не было включено в список экстремистских материалов.

В марте нынешнего года стало известно о схожем деле против другой бывшей активистки "Воли" - Ольги Никитовой. Ей также инкриминирована часть 1 статьи 282, а вменяемый эпизод - веерная рассылка по электронной почте той же самой листовки.

Как отмечала Никитова, осенью прошлого года ее вынуждали дать показания против Авилкиной, однако она отказалась.

"Обращение к военнослужащим российской армии", распространявшееся от имени Чрезвычайного комитета по спасению России, призывает российских военных не участвовать в агрессии против Украины, а также выступить против режима Владимира Путина. Листовка дважды включена Минюстом в список экстремистских материалов - под №№ 3124 и 3246. Основаниями стали соответственно решения Ленинского райсуда Ульяновска от 4 сентября 2015-го и Ленинского райсуда Екатеринбурга, изданное ранее - 9 июля того же года.

Этот текст наряду с другими листовками партии "Воля", также включенными в список экстремистских материалов, дал Минюсту основания обратиться в Верховный суд с иском о запрете организации. Соответствующее решение ВС вынес 9 августа прошлого года.

Партия "Воля" основана бывшей целительницей Светланой Пеуновой, известной также под псевдонимом Лада-Русь. Зарегистрировали организацию в октябре 2012 года, после формальной либерализации соответствующих правил.

9 июля 2016-го "Воля" подала в ЦИК документы для участия в осенних выборах в Госдуму. Однако 5 августа чиновники отказали партии в регистрации списка, заявив, что в ее поддержку было собрано недостаточное количество подписей избирателей.

Пеунова с 2003 года участвует в выборах разных уровней. Она получила широкую известность в СМИ после заявления о том, что в 2012 году на Землю должны прилететь рептилии с планеты Нибиру.

В начале 2010-х годов Пеунова неоднократно направляла в ФСБ и СКР доносы на Владимира Путина и других высших чиновников государства, обвиняя их в государственной измене, терроризме и других преступлениях. В частности, недовольство лидера "Воли" вызвало подписание Россией соглашения об участии в программе НАТО "Партнерство во имя мира".

В июле 2016-го Октябрьский райсуд Самары заочно арестовал Пеунову. Она объявлена в международный розыск. Сообщалось, что против лидера "Воли" возбуждено два дела: первое по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающей до 10 лет колонии, второе - по части 3 статьи 111 УК, санкция которой составляет до 12 лет.

Другая фигурантка обоих дел - член центрального совета партии Марина Герасимова - с февраля 2016-го находилась в самарском СИЗО. В мае нынешнего года ее перевели под домашний арест.