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Строительство объектов к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира по футболу 2018-го, которые должны пройти в России, ведется с нарушением трудовых прав рабочих. Об этом говорится в докладе Human Rights Watch.

В расследовании сообщается о нарушениях на строительстве шести стадионов. Речь идет о невыплате, многомесячной задержке выплаты или неполной выплате зарплаты, работу при температуре до −25 °C без обеспечения специальных мер защиты, приеме на работу без трудовых договоров или невыдаче этих договоров на руки.

Правозащитники из HRW опросили как российских рабочих, так и приезжих из Белоруссии, с Украины и из стран Центральной Азии. Строители опасались рассказывать о нарушениях, опасаясь санкций со стороны работодателей.

Как отмечается, международный профсоюз - Интернационал работников строительства и деревообработки - зафиксировал на постройке стадионов к чемпионату мира 17 случаев производственного травматизма с летальным исходом.

Сообщается о неоднократных забастовках рабочих на ряде объектов.

Также HRW упоминает появившуюся 25 мая статью The Guardian. В ней рассказывалось, что на постройке "Зенит-арены" в Петербурге были задействованы рабочие из КНДР. Продолжительность рабочего дня у северокорейцев была длительной, выходные редкими, а заработок их вынуждали отдавать правительству в Пхеньяне. Еще до публикации The Guardian норвежский журнал Josimar передавал, что живут строители из КНДР в складских контейнерах за стадионом.

В апреле нынешнего года в Волгограде один из сотрудников HRW был задержан полицией и неким оперативником в гражданском, когда беседовал с рабочими за пределами строящегося стадиона. К правозащитнику обратились по имени. Из этого, отмечается в докладе, можно заключить, что за ним уже некоторое время велась слежка. В ходе опроса в отделе задержанному угрожали. В итоге, однако, он через три часа был освобожден без оформления протокола.

В Калининграде рабочие сообщили, что в сентябре 2015-го пытались подойти к прибывшим на объект функционерам FIFA и российским чиновникам, чтобы рассказать о задержках зарплаты. Однако охранники строителей к делегации не подпустили. При этом некоторым приезжим рабочим на время визита запретили выходить из бытовок.

Ранее FIFA пообещала обеспечить контроль соблюдения прав рабочих на строительстве объектов в России. Однако, отметила замдиректора HRW по Европе и Центральной Азии Джейн Бьюкенен, до сих пор функционеры международной футбольной федерации в этом не преуспели.