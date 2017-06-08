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Приморский райсуд Архангельска ужесточил приговор местному юристу Андрею Крекову, ранее получившему срок 2 года 9 месяцев по сфабрикованному обвинению в нападении на полицейских, постановив перевести заключенного из колонии-поселения в колонию общего режима. Об этом в среду сообщила "Медиазона" со ссылкой на Викторию Крекову, жену осужденного.

Решение было принято по представлению КП-3 в поселке Талаги в черте областного центра, где юрист отбывает срок. Сам Креков участвовать в разбирательстве отказался и был удален из зала суда.

Заключенный обжаловал постановление в Архангельский облсуд, и в законную силу оно пока не вступило.

Администрация КП-3 все время, что там находится Креков, пыталась добиться ужесточения приговора юристу. Однако противодействие заключенного, который самостоятельно защищает себя, до сих пор срывало эти планы.

В июне 2014 года полицейские необоснованно и с применением насилия задержали Крекова у его дома, когда он возвращался с работы, и доставили в отдел. "Повалили меня на бетонный пол, били. Выламывали руки до такой степени, что по всем рукам были гематомы. Тянули наручники сзади и вверх, чтобы я падал", - рассказывал пострадавший.

После того как юрист обратился в СКР с заявлением о пытках, на него самого завели дело по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти). Как утверждалось, Креков оказал полицейским сопротивление, а одного из них - Алексея Резина - укусил в бедро.

22 июля 2015-го судья Ломоносовского райсуда Архангельска Антон Стрелков приговорил Крекова к 2 годам 8 месяцам общего режима. Юрист, до приговора находившийся на свободе, был взят под стражу в зале суда. Свою вину он не признал. 30 сентября того же года судья Архангельского облсуда Сергей Титов увеличил Крекову срок на месяц, одновременно изменив место отбывания наказания с колонии общего режима на колонию-поселение.

В ноябре 2016-го сообщалось, что за год пребывания в КП-3 юрист получил в сумме 65 суток ШИЗО. "Креков настаивает, что все должно быть по букве закона, а не по неким неформальным понятиям", отмечал главред "Медиазоны" Сергей Смирнов, и это "сильно бесит тюремщиков".

В феврале 2016 - январе 2017 года заключенный подал в Приморский райсуд 21 жалобу на действия фсиновцев. По четырем жалобам решения были вынесены в пользу заключенного.

Кроме того, Креков неоднократно держал голодовки, в том числе сухие, в знак протеста против нарушения своих прав и издевательств. Последний раз о голодовке заключенного сообщалось 15 февраля нынешнего года; ее он объявил из-за очередной незаконной отправки в ШИЗО.

В январе - феврале 2016 года Креков голодал 27 дней, причем пять последних - всухую. В итоге заключенного экстренно отправили в больницу, где он провел девять дней. По окончании лечения фсиновцы подали к Крекову иск с требованием возместить колонии расходы на вывод из голодовки. Мировая судья 4-го участка Октябрьского района Архангельска Ирина Валькова взыскала с заключенного 50 533 рубля. Позже судья Октябрьского райсуда Владислав Беляков подтвердил это решение.

В марте Дмитрий Прохоров, начальник медчасти № 13, филиала фсиновской медсанчасти № 29 в Архангельске, - подал в Октябрьский райсуд города иск к Крекову об оскорблении чести и достоинства, потребовав взыскать с юриста 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Как говорилось в заявлении, 16 февраля, во время очередной голодовки, Креков, находясь в ШИЗО, заметил на реплику фсиновца: "Учить меня будешь, чучело?" "Неблагоприятными последствиями" этого, утверждал Прохоров, стали "чувство обиды, беспомощности, незащищенности", "неловкость и стеснение из-за присутствия третьих лиц" (фсиновцев), "невозможность ответной реакции в силу занимаемой должности", а также "ситуационный подъем артериального давления, головная боль, необходимость медикаментозной коррекции".

Однако 19 апреля стало известно, что Прохоров иск отозвал.