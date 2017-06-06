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Также: Право, Акции протеста, Полиция, СМИ, Общество, Россия, Политика | Персоны: Илья Новиков

новость Удача джентльмена

Суд закрыл дело журналиста The Guardian об участии в антикоррупционной акции
06.06.2017
Алек Лун. Фото с личной ФБ-страницы
Алек Лун. Фото с личной ФБ-страницы
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Судья Тверского суда Москвы Екатерина Коротова закрыла административное дело в отношении московского корреспондента The Guardian Алека Луна в связи с отсутствием состава правонарушения. Об этом сообщает адвокат Илья Новиков.

"Наконец чистое оправдание, - написал адвокат. - Говорят, вообще первое из всех".

26 марта Луна задержали на антикоррупционной акции в Москве, когда он пытался снять на камеру задержание активиста. Лун предупреждал полицейских о том, что работает журналистом.

Луна обвинили в нарушении порядка проведения массовой акции (статья 20.2 КоАП). По версии полиции, он скандировал лозунги. Новиков настаивал, что Луна задержали по ошибке, так как он не говорит по-русски с достаточной скоростью, чтобы выкрикивать лозунги.

Гражданин США Алек Лун работает в России на протяжении нескольких лет. Он публиковался во многих российских и зарубежных изданиях, в том числе The New York Times и Vice. В последнее время Лун пишет для The Guardian.

26 марта на по всей стране прошли антикоррупционные акции ( Видео ВИДЕО). В Москве было задержано более тысячи человек, более 60 были административно арестованы. Другим задержанным были назначены крупные штрафы.

Кроме того, были возбуждены уголовные дела по статье 318 УК (применение насилия к представителю власти). В Москве были арестованы 39-летний столяр Александр Шпаков, 32-летний строитель Станислав Зимовец, 28-летний актер Юрий Кулий, 30-летний грузчик Андрей Косых и 32-летний мастер по ремонту оборудования Дмитрий Крепкин.

Дело Кулия было рассмотрено 18 мая в особом порядке; процесс прошел в одно заседание. Судья Тверского райсуда Москвы Мария Сизинцева приговорила Кулия к восьми месяцам колонии-поселения. 24 мая судья того же суда Алексей Стеклиев приговорил Шпакова к полутора годам общего режима по обвинению в нападении на командира 1-го батальона 2-го оперполка УМВД по Москве подполковника Валерия Гоникова.

Дело также признавшего вину Косых до суда пока не дошло. Зимовец отказался от признательных показаний и рассмотрения дела в особом порядке. Арестованный в середине мая Крепкин вины не признает.

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06.06.2017
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