Гражданин США Алек Лун работает в России на протяжении нескольких лет. Он публиковался во многих российских и зарубежных изданиях, в том числе The New York Times и Vice. В последнее время Лун пишет для The Guardian.

Грани.Ру: Суд закрыл дело журналиста The Guardian об участии в антикоррупционной акции

Суд закрыл административное дело в отношении московского корреспондента The Guardian Алека Луна в связи с отсутствием состава правонарушения. 26 марта журналиста задержали на антикоррупционной акции в Москве, когда он пытался снять на камеру задержание активиста. В полиции Луна обвинили в выкрикивании лозунгов. По словам адвоката Ильи Новикова, это первое "чистое оправдание" участника акции.