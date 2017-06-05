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Мировая судья 360-го участка Басманного района Москвы Алла Петрова вернула в Роскомнадзор административный протокол, составленный на главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова из-за упоминания в одной из статей Меджлиса крымскотатарского народа без оговорки о признании его в России экстремистской организацией. О решении, вынесенном еще 10 мая, в понедельник сообщил РБК со ссылкой на адвоката "Агоры" Дамира Гайнутдинова, который представляет интересы журналиста.

Как говорится в определении Петровой, чиновники РКН не указали в протоколе дату публикации статьи. Поэтому, заключила судья, невозможно определить, истек ли срок давности для привлечения к административной ответственности, который для данной категории дел составляет три месяца.

Сам Смирнов сообщил, что ему не известно, направлял ли РКН протокол в суд повторно после исправления ошибок.

Протокол на Смирнова был составлен по части 2 статьи 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации), предусматривающей для должностных лиц штраф от 4 до 5 тысяч рублей.

В соответствии со статьей 28.3 КоАП дела по статье 13.15 рассматриваются судами. Составлять протоколы по ней согласно статье 28.3 кодекса имеют право чиновники РКН и сотрудники полиции.

Претензии у Роскомнадзора вызвала статья "Силовики против адвокатов. 6:0", опубликованная 2 февраля. Уже после публикации она была исправлена - сейчас в ней есть упоминание о запрете Меджлиса.