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Также: Право, СМИ, Свобода слова, Интернет, Россия, Общество, Политика | Персоны: Сергей Смирнов, Дамир Гайнутдинов

новость Протокол на главреда "Медиазоны" о "незаконном" упоминании Меджлиса возвращен в РКН

05.06.2017
Скриншот сайта "Медиазона"
Скриншот сайта "Медиазона"
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Мировая судья 360-го участка Басманного района Москвы Алла Петрова вернула в Роскомнадзор административный протокол, составленный на главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова из-за упоминания в одной из статей Меджлиса крымскотатарского народа без оговорки о признании его в России экстремистской организацией. О решении, вынесенном еще 10 мая, в понедельник сообщил РБК со ссылкой на адвоката "Агоры" Дамира Гайнутдинова, который представляет интересы журналиста.

Как говорится в определении Петровой, чиновники РКН не указали в протоколе дату публикации статьи. Поэтому, заключила судья, невозможно определить, истек ли срок давности для привлечения к административной ответственности, который для данной категории дел составляет три месяца.

Сам Смирнов сообщил, что ему не известно, направлял ли РКН протокол в суд повторно после исправления ошибок.

Протокол на Смирнова был составлен по части 2 статьи 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации), предусматривающей для должностных лиц штраф от 4 до 5 тысяч рублей.

В соответствии со статьей 28.3 КоАП дела по статье 13.15 рассматриваются судами. Составлять протоколы по ней согласно статье 28.3 кодекса имеют право чиновники РКН и сотрудники полиции.

Претензии у Роскомнадзора вызвала статья "Силовики против адвокатов. 6:0", опубликованная 2 февраля. Уже после публикации она была исправлена - сейчас в ней есть упоминание о запрете Меджлиса.

О составлении Роскомнадзором двух протоколов в отношении главреда "Медиазоны" стало известно в феврале. Второе административное дело, о рассмотрении которого до сих пор ничего не сообщалось, было возбуждено из-за упоминания в одной из статей праворадикального движения Misanthropic Division без аналогичной оговорке о его запрете. При этом о движении говорилось в негативном ключе - в публикации отмечалось, что его членов обвиняют в убийствах.

Требование сопровождать упоминание организаций, которые объявлены экстремистскими, соответствующим примечанием включено в статью 4 закона о СМИ еще в середине 2000-х годов, однако настаивать на его неукоснительном соблюдении РКН начал с февраля 2015-го. Список организаций опубликован на сайте Минюста; на сегодня в него включены 60 структур.

Руководитель РКН Александр Жаров заявлял, что подобным же образом следует поступать и в отношении организаций, объявленных террористическими; их перечень, по состоянию на октябрь прошлого года насчитывавший 26 позиций, приведен на сайте ФСБ. Между тем в законе такого требования нет. Несмотря на это, не только официальные СМИ, но и большинство из тех, которые считаются оппозиционными, при упоминании таких структур, как "Исламское государство" или "Хизб ут-тахрир", неизменно делают пометки о том, что эти организации запрещены.

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05.06.2017
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