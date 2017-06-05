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Министерство здравоохранения Саратовской области обязало главврачей медучреждений региона сообщать в полицию о девушках в возрасте до 16 лет, лишенных девственности. Соответствующий приказ за подписью главы ведомства Владимира Шульдякова был издан еще 30 мая; в воскресенье о нем сообщили FreeNews-Volga.

Как говорится в документе, он выпущен "с целью уголовно-правовой охраны детей и подростков, обеспечения своевременного реагирования на факты совершения преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних". Отмечается, что приказ издан в соответствии с постановлением областного правительства от 1 ноября 2016 года, а также со статьей 134 УК (действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).

В комментарии регионального Минздрава, появившемся на сайте ведомства в понедельник, указывается, что федеральный закон 2011 года об основах охраны здоровья устанавливает случаи, в которых допустимо разглашение врачебной тайны без согласия гражданина или его законного представителя. "К таким случаям отнесен случай информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий", - отмечают чиновники.

Также в комментарии говорится, что документ был подготовлен по инициативе регионального главка СКР и получил одобрение прокуратуры области.

В ноябре прошлого года, через несколько дней после выхода постановления саратовского областного правительства, центральный главк СКР предложил федеральному Минздраву сообщать о подростках моложе 16 лет, ведущих половую жизнь.