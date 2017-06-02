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новость Прекращены дела об экстремизме против ульяновского активиста Алферьева

02.06.2017
Данил Алферьев. Источник: ФБ-страница Левого блока
Данил Алферьев. Источник: ФБ-страница Левого блока
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СКР прекратил за отсутствием состава преступления два уголовных дела об экстремизме против ульяновского активиста Левого блока Данила Алферьева. Об этом сообщила "Граням" адвокат оппозиционера Рушана Камалова.

Алферьева обвиняли по части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды, предусматривает до пяти лет лишения свободы) и части 1 статьи 280 (призывы к экстремистской деятельности, до четырех лет колонии) за одну и ту же речь на митинге.

По словам Камаловой, дела прекратили после того, как второе дело по 280-й статье, возбужденное позже, в ноябре 2016 года решением зампрокурора области было изъято из производства регионального УФСБ и передано в областное управление СКР. В следственном ведомстве оба дела объединили в одно производство.

Между тем согласно статье 151 УПК дела по 280-й статье подследственны УФСБ. Поэтому спецслужба первоначально и возбудила дело. Как поясняла адвокат политзека, это случилось, когда СКР по итогам экпертизы решил, что в речи Алферьева присутствует еще и второй состав преступления, после чего часть материалов выделили и направили в ФСБ.

7 ноября 2014 года на акции левых в Ульяновске Алферьев произнес речь, пародировавшую выступление Андрея Коваленко, лидера московского отделения Евразийского союза молодежи, на черносотенном митинге в столице в феврале того же года. Речь евразийца активист воспроизвел очень близко к оригиналу, изменив лишь ключевые слова. Так, вместо "на руинах Вашингтона напишут наши имена" он произнес "на руинах Кремля", а вместо "Владимир Владимирович, только приказ! Мы ждем не дождемся вашего "фас"!" - "Геннадий Андреевич, только приказ!" (то есть Зюганов, лидер КПРФ).

Летом 2015 года Алферьев окончил с красным дипломом Ульяновский педуниверситет и переехал в Москву, где поступил в аспирантуру РГГУ по истории. Между тем 30 мая 2016-го отдел СКР по Ленинскому району Ульяновска открыл против активиста дело по части 1 стать 282 УК (о возбуждении ненависти либо вражды в отношении "представителей власти, которые в настоящее время руководят Россией") и объявил его в федеральный розыск.

Утром 22 августа группа силовиков вломилась в московскую квартиру, которую Алферьев снимал в складчину с другими сторонниками левой оппозиции. Активиста задержали и вывезли в Ульяновск.

На другой день Ленинский райсуд города отклонил ходатайство об аресте Алферьева, заявленное следователем Светланой Сергуниной. В итоге с оппозиционера взяли подписку о невыезде.

Вменяемую вину активист не признал.

О намерении ФСБ открыть второе дело против Алферьева товарищи активиста сообщили 21 октября. Постановление об открытии дела появилось 2 ноября. Его издал старший следователь областного УФСБ майор юстиции Андрей Чернов. В 2014 году Чернов вел дела публициста-антиимперца Сергея Крюкова, который после освобождения из СИЗО в связи с истечением предельного срока ареста по инкриминированным обвинениям бежал на Украину.

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02.06.2017
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