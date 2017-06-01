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Бывший политзек Ильдар Дадин просит привлечь министерство финансов в качестве соответчика по административному иску о передаче телеканалу РЕН-ТВ видеозаписей с его участием из карельской колонии ИК-7 и взыскать с ведомства 350 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Дело рассматривает Замоскворецкий райсуд Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дадина Николая Зборошенко.

По словам Зборошенко, уточнение требований связано с практикой Европейского суда по правам человека, присуждавшего соразмерные суммы по аналогичным делам.

Зборошенко также отметил, что служебная проверка, которую провели во ФСИН, не выявила передачи видеозаписей с участием Дадина третьим лицам. В ведомстве утверждают, сказал юрист, что записи передавались только в прокуратуру Карелии и в отдел по Сегеже регионального управления СКР.

Как заявила пресс-секретарь суда Эмилия Хиль, предварительное заседание по иску перенесли на 14 часов 9 июня.

Дадин подал иск против СКР, ФСИН и Генпрокуратуры с требованием признать незаконной передачу видеоматериалов из колонии РЕН-ТВ 3 мая. По мнению активиста, действия ведомств нарушают его право на уважение к частной жизни, поскольку записи попали в распоряжение телеканала без его согласия. Как заявил Зборошенко, оппозиционер также собирается обратиться в ЕСПЧ с аналогичными требованиями.

6 апреля общественная коллегия по жалобам на прессу признала пропагандой пять репортажей об Ильдаре Дадине, вышедших в эфире РЕН-ТВ в преддверии рассмотрения дела политзека в Конституционном суде 24 января. В них использовались съемки из карельской колонии, в частности, видео произошедшей там драки Дадина с сокамерником. С жалобой в коллегию обратилась координатор "Открытой России" Мария Баронова.

Накануне Железнодорожный горсуд Подмосковья присудил Дадину 2,2 миллиона рублей компенсации за незаконное уголовное преследование. Средства будут взысканы с Минфина. Сам активист требовал выплатить ему 5 миллионов рублей.

Дадин стал первым в России осужденным по статье 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах). 7 декабря 2015 года судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь приговорила Дадина к трем годам общего режима ( ВИДЕО). 31 марта 2016-го судья Мосгорсуда Наталья Борисова, рассмотрев апелляционную жалобу Дадина, сократила ему срок до двух с половиной лет ( ВИДЕО). Мосгорсуд и Верховный суд отклонили кассационные жалобы на приговор.

Между тем 10 февраля нынешнего года было опубликовано постановление Конституционного суда с требованием пересмотреть решения по делу Дадина. Кроме того, КС указал, что приговор к лишению свободы по статье 212.1 УК возможен лишь в том случае, если действия, которые инкриминируются обвиняемому, "повлекли за собой утрату публичным мероприятием мирного характера, причинение существенного вреда конституционно охраняемым ценностям". Суд обязал Госдуму внести в статью 212.1 соответствующие коррективы.

В связи с этим решением защита Дадина 13 февраля подала в ВС надзорную жалобу на приговор активисту. 22 февраля президиум ВС постановил освободить Дадина. За активистом признали право на реабилитацию. Как заявлял на слушаниях прокурор Леонид Коржинек, два постановления по вмененных Дадину административным статьям на момент возбуждения уголовного дела не вступили в законную силу, а следовательно, открытие дела было неправомерным.

26 февраля Дадин был освобожден из ИК-5 Алтайского края в Рубцовске.

С учетом времени, проведенного до приговора под домашним арестом, активист был лишен свободы 2 года 1 месяц - с 30 января 2015 года. В СИЗО и колониях после приговора Дадин провел почти 1 год 4 месяца.