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Басманный райсуд Москвы арестовал имущество обвиняемого в растрате Виктора Захарченко, отца фигуранта дела о взяточничестве полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом сообшает Интерфакс со ссылкой на защитников Захарченко.

Арестованы три квартиры в Москве - в Хамовниках, на Мичуринском и Ленинском проспектах, два машиноместа и частный дом в Ростовской области, общая сумма арестованного имущества равна 400 миллионам рублей", - заявил адвокат Захарченкло Вадим Мышлявкин. По его словам, защита собирается обжаловать арест имущества.

Между тем, как передавал РБК, защита отца Захарченко заявляла об аресте его имущества еще во вторник. Тогда, однако, речь шла про две квартиры и два машиноместа.

Как передает Интерфакс, в пятницу защита обжаловала продление ареста Виктора Захарченко. Отец экс-полковника МВД содержится в СИЗО по решению Басманного райсуда с 18 апреля.

Виктор Захарченко - финансист, его обвиняют по части 4 статьи 160 (растрата в особо крупном размере, до десяти лет лишения свободы) и по статье 160 через статью 33 УК (пособничество в растрате). По версии следствия, Виктор Захарченко растратил более 4 миллионов рублей банковских средств. Уголовное дело против него было возбуждено 30 марта, на следующий день его задержали и допросили. Следствие утверждает, что дело отца Захарченко никак не связано с преследованием экс-полковника МВД. Сам подозреваемый заявил, что считает свое преследование элементом давления на сына.

В пятницу также стало известно, что в розыск по делу Захарченко был объявлен бывший начальник московского управления Росгвардии Алексей Лаушкин. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информированный источник. Лаушкина подозревают в посредничестве при получении взятки (статья 290.1 УК) Захарченко от ресторатора Меди Дусса. Об увольнении экс-генерала Росгвардии стало известно 17 мая. По данным правоохранителей, он может находиться в Грузии.

Еще одним посредником в передаче взятки называют полковника ФСБ Дмитрия Сенина, шурина Захарченко. На днях стало известно, что Сенин в конце апреля, уйдя на обед, оставил сослуживцам рапорт об отставке, удостоверение и ключи от сейфа, после чего в ФСБ его не видели. Как предполагается, полковник скрылся за границу по подложным документам. Против него открыто дело по части 1 статьи 338 УК (дезертирство).

Захарченко находится в СИЗО с сентября 2016 года. Ему вменены статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями), 290 (получение взятки) и 294 УК (воспрепятствование следствию). Как сообщалось, при обыске у полковника было изъято свыше 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро наличными.