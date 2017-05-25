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В Центральном райсуде Кемерова в среду начались слушания по существу дела о нападении на полицейского, которое сфабриковано против оппозиционного блогера Станислава Калиниченко. Об этом сообщает Тайга.инфо. Процесс ведет судья Антон Донцов.

34-летнему Калиниченко вменена часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти). Блогеру грозит до пяти лет колонии. Какая мера пресечения избрана подсудимому, не уточняется, однако известно, что это не заключение в СИЗО и на домашний арест.

Согласно фабуле дела, при задержании летом прошлого года Калиниченко ударил одного из сотрудников городского ОП "Центральный", из-за чего тот "почувствовал боль в области лба". В действительности избит был не полицейский, а сам блогер; дело же против него возбудили, когда он попытался привлечь силовиков к ответу.

На слушаниях 24 мая прокурор огласил обвинительное заключение. Следующее заседание назначено на 1 июня.

Вечером 19 июня 2016 года Калиниченко со знакомым сидели в парке; рядом с ними стояла вина. К мужчинам подошли двое полицейских и потребовали и предложили пройти к их машине. Там один из полицейских, Анатолий Опарин, потребовал, чтобы граждане подтвердили в протоколах употребление спиртного. Знакомый Калиниченко требовал выполнил. Между тем сам блогер написал, что спиртного не пил.

После этого полицейские силой усадили Калиниченко в машину. Сначала его пытались туда затолкать; когда это не получилось, его ударили током из электрошокера. Блогера отвезли в ОП "Центральный". У входа в отдел задержанного начали избивать сразу восемь полицейских. Калиниченко стал звать на помощь. Тогда Опарин применил к нему удушающий прием. Из-за этого блогер дважды терял сознание.

В отделе Калиниченко, закованного в наручники, толкнули на деревянную скамью, из-за чего он разбил лоб.

В полицию приехали мать и брат задержанного. Силовики отказались объяснить им причину задержания блогера. Родственников Калиниченко хватали за руки и толкали. Самого блогера посадили в клетку, но даже там не сняли с него наручники. Между тем следователь СКР Руслан Шалимов сообщил, что намерен опросить задержанного.

Указания полицейским давал оперативник Николай Рыбак. Когда брат Калиниченко начал снимать происходящее, Рыбак разбил ему камеру.

В 2014 году на тот момент 39-летний майор Рыбак фигурировал в другом скандале. В ходе дорожного конфликта он дважды выстрелил из травматического пистолета в 50-летнего доцента-юриста Виталия Шелестюкова. Одна пуля повредила пострадавшему челюсть, другая - колено. Рыбак заверял, что начал стрелять только после того, как Шелестюков его ударил. В возбуждении против полицейского дела по статье 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) СКР отказал.

Мать Калиниченко в итоге добилась вызова скорой помощи. Медики заявили о необходимости срочно госпитализировать задержанного. В 3-й горбольнице у блогера зафиксировали ушибы, в том числе гортани и мягких тканей грудной клетки, ссадины, кровоизлияние в мягкие ткани верхних век, а также прерванную асфиксию. Освидетельствования на наличие в крови Калиниченко алкоголя не проводилось.

Нейрохирург настаивал, что задержанного надо отправить на дополнительный осмотр к лору в областной госпиталь для ветеранов войн. Однако Шалимов с полицейскими вернули блогера в отдел и оставили там на ночь.

На другой день судья Центрального райсуда Александр Вялов арестовал блогера на несколько суток по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). Публику Вялов в зал не допустил, а на вопрос об основаниях этого ответил: "Просто потому, что мне так хочется".

25 июня, освободившись из спецприемника, Калиниченко направил тогдашнему начальнику областного главка СКР Сергею Калинкину заявление с требованием открыть против полицейских дело по целому ряду статей УК, в том числе по части 3 статьи 30 - пункту "ж" части 2 статьи 105 (покушение на убийство, совершенное группой лиц), части 2 статьи 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий), а против Вялова - по части 2 статьи 305 УК (вынесение заведомо неправосудного решения).

Также блогер потребовал открыть дела против полицейских, в частности Рыбака, на нападения на его мать и брата.

СКР, однако, в возбуждении дел отказал, а неоднократные попытки обжаловать отказ результата не принесли.

Вместо этого в октябре прошлого года дело открыли против самого Калиниченко. О возбуждении дела блогер узнал, когда его возле его дома задержала ГИБДД, якобы за переход дороги в неположенном месте. Проверив данные Калиниченко по базе, силовики заявили, что он объявлен по делу в федеральный розыск. Блогера задержали на двое суток; затем состоялся суд по выборы ему меры пресечения. На заседание приехала съемочная группа РЕН-ТВ. Однако судья отказался арестовывать задержанного.

В 2013 году Калиниченко стал фигурантом первого в России уголовного дела, возбужденного за ретвит. Блогеру вменили републикацию листовки "Брось ходить на митинги и начинай действовать!", выпущенной от имени "Первого отряда сопротивления". Текст призывал граждан к диверсиям против представителей власти. Калиниченко был одним из 89 пользователей, поделившихся снимком.

Блогеру вменили часть 1 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму), которая на момент публикации листовки предусматривала до трех лет колонии.

12 марта 2015-го мировая судья 7-го участка Заводского района Кемерова Наталья Ницук оштрафовала Калиниченко на 150 тысяч рублей. 7 мая того же года судья Заводского райсуда Ирина Масалитина подтвердила приговор, однако освободила блогера от уплаты штрафа по амнистии к 70-летию победы в германо-советской войне.