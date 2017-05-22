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Балашовский райсуд Саратовской области отправил под домашний арест 24-летнего гражданина, подозреваемого в сожжении венков на "вечном огне" у монумента погибшим в германо-советской войне. Об этом сообщает областная прокуратура, не уточняя имени фигуранта дела.

На выборе такой меры пресечения ходатайствовал дознаватель райотдела полиции, ведущий дело. Ходатайство было поддержано прокурором.

По части 1 статьи 214 (вандализм) подозреваемому грозит до года исправработ или до трех месяцев ареста.

Об инциденте у мемориала стало известно 19 мая. Как передавала полиция, накануне ночью компания подвыпивших молодых людей, в числе которых был подозреваемый, отправилась в городской парк, где находится мемориал. Подожженные венки сгорели дотла.

Тогда же, в пятницу, подозреваемый был задержан. Сообщалось, что он житель Москвы, который приехал в Балашов к родственникам.