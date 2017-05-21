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В Махачкале у салафитской мечети на ул. Генерала Омарова (бывшей Венгерских бойцов) силовики из городского ОП "Советский" задержали съемочную группу американского телеканала PBS Newshour. Об инциденте, произошедшем в пятницу, сообщает "Черновик".

Как рассказал изданию помощник имама мечети Гафур Нигматулаев, журналисты прибыли снимать репортаж. Перед пятничной молитвой собеседник издания провел для гостей экскурсию по мечети. Журналисты расспрашивали Нигматулаева о задержаниях прихожан и их постановке на профилактический учет.

После молитвы иностранцы снимали у мечети задержания прихожан. "Когда они подошли чуть ближе, - рассказал помощник имама, - сразу же подбежали сотрудники и начали спрашивать "Что вы здесь снимаете?" и "Кто вы такие?"

Журналисты, один из которых знает русский язык, продемонстрировали удостоверения. Несмотря на это, один из силовиков отдал команду задержать съемочную группу и доставить в отдел.

"Журналисты были очень удивлены, что их задерживают, - заметил Нигматулаев. - Спрашивали, почему им ничего не объясняют".

В отделе, рассказал "Черновику" другой сотрудник мечети, у американцев изъяли аппаратуру и мобильники. Через три часа журналистов освободили без оформления каких бы то ни было бумаг. Технику им вернули, однако весь отснятый материал оказался удален.

На сайте самого PBS Newshour, однако, информация об инциденте отсутствует.

Как заметил "Черновику" Нигматулаев, массовых задержаний у мечети не было давно, однако одиночные задержания прихожан не прекращаются. У здания постоянно дежурят полицейские.

Задержания прихожан салафитских мечетей - повседневная практика в Дагестане. В массовом порядке граждан хватают, как правило, после пятничных молитв.

В июне прошлого года в Сочи пограничники задержали съемочную группу американского телеканала НВО - ведущего Бернарда Голдберга и продюсеров Уокера и Джейк Разенхауэр, которые снимали сюжет о выставленных на торги "олимпийских" коттеджах. Вместе с иностранцами были задержаны переводчик Дмитрий Салтыковский и блогер Александр Валов.

На журналистов оформили протоколы по статье 18.2 КоАП (нарушение пограничного режима в пограничной зоне), после чего отпустили. Между тем Салтыковского и Валова задержали на 48 часов. Позже переводчик был оштрафован на 1 тысячу рублей, а блогеру дали пять суток ареста по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия).