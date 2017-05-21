О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.261081.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.261081.html
Также: Право, Полиция, Регионы, Свобода слова, Телевидение, США, Религия, Ксенофобия, Общество, Россия, СМИ, Мир, Политика

новость В Дагестане задержали журналистов американского телеканала PBS Newshour

21.05.2017
Задержанный журналист PBS Newshour в полицейской машине. Кадр видео с youtube-канала "Черновика"
Задержанный журналист PBS Newshour в полицейской машине. Кадр видео с youtube-канала "Черновика"
Реклама

В Махачкале у салафитской мечети на ул. Генерала Омарова (бывшей Венгерских бойцов) силовики из городского ОП "Советский" задержали съемочную группу американского телеканала PBS Newshour. Об инциденте, произошедшем в пятницу, сообщает "Черновик".

Как рассказал изданию помощник имама мечети Гафур Нигматулаев, журналисты прибыли снимать репортаж. Перед пятничной молитвой собеседник издания провел для гостей экскурсию по мечети. Журналисты расспрашивали Нигматулаева о задержаниях прихожан и их постановке на профилактический учет.

После молитвы иностранцы снимали у мечети задержания прихожан. "Когда они подошли чуть ближе, - рассказал помощник имама, - сразу же подбежали сотрудники и начали спрашивать "Что вы здесь снимаете?" и "Кто вы такие?"

Журналисты, один из которых знает русский язык, продемонстрировали удостоверения. Несмотря на это, один из силовиков отдал команду задержать съемочную группу и доставить в отдел.

"Журналисты были очень удивлены, что их задерживают, - заметил Нигматулаев. - Спрашивали, почему им ничего не объясняют".

В отделе, рассказал "Черновику" другой сотрудник мечети, у американцев изъяли аппаратуру и мобильники. Через три часа журналистов освободили без оформления каких бы то ни было бумаг. Технику им вернули, однако весь отснятый материал оказался удален.

На сайте самого PBS Newshour, однако, информация об инциденте отсутствует.

Как заметил "Черновику" Нигматулаев, массовых задержаний у мечети не было давно, однако одиночные задержания прихожан не прекращаются. У здания постоянно дежурят полицейские.

Задержания прихожан салафитских мечетей - повседневная практика в Дагестане. В массовом порядке граждан хватают, как правило, после пятничных молитв.

В июне прошлого года в Сочи пограничники задержали съемочную группу американского телеканала НВО - ведущего Бернарда Голдберга и продюсеров Уокера и Джейк Разенхауэр, которые снимали сюжет о выставленных на торги "олимпийских" коттеджах. Вместе с иностранцами были задержаны переводчик Дмитрий Салтыковский и блогер Александр Валов.

На журналистов оформили протоколы по статье 18.2 КоАП (нарушение пограничного режима в пограничной зоне), после чего отпустили. Между тем Салтыковского и Валова задержали на 48 часов. Позже переводчик был оштрафован на 1 тысячу рублей, а блогеру дали пять суток ареста по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия).

Оставить комментарий Обсудить
21.05.2017
новость Новости по теме
16.07.2016 В Махачкале задержали около 50 прихожан салафитской мечети →
22.06.2016 В Махачкале на митинге прихожан салафитской мечети задержаны восемь человек →
04.06.2016 В Сочи американских журналистов задержали за нарушение погранрежима →
10.02.2016 В Дербенте силовики при разгонах митингов салафитов стреляли в воздух →
Фото и Видео
29457
Play own
Последнее слово Соколовского
29459
Play own
Роман Сущенко: журналист в заложниках
29458
Play own
В поддержку Ивана Непомнящих
28959
Play own
Елена Санникова: христиане и покемоны
Реклама
Выбор читателей
новость Атака лимоновцев на Венедиктова
Другороссы обливают Алексея Венедиктова виски. Кадр трансляции youtube-канала "Александринский театр"
новость Мексика: дело русского гопника
Алексей Макеев. Источник: excelsior.com.mx
новость Едросы стучат на Transparency
Наталья Поклонская. Фото с личной страницы в "Одноклассниках"
статья Русский раскол в Америке
Виталий Портников
статья Две руки Путина
РЕКЛАМА
Loading...
новость Химки: задержаны дальнобойщики
Машины забастовщиков на стоянке в Химках. Фото: activatica.org
в блоге Наш советский Чехов
383
статья Алиса и Алишер
Илья Мильштейн
новость Контрразведка Пекина против ЦРУ
Штаб-квартира ЦРУ. Фото: loc.gov
новость Коми даст показания против Трампа
Джеймс Коми. Фото: fbi.gov
в блоге Сбор компромата на Навального
383
новость Романова отправили в ПКТ
Илья Романов в суде, 6 августа 2015. Фото: Грани.Ру
статья Трампу все хуже
Владимир Абаринов
новость ФСБ обвиняет политбеженца
Андрей Некрасов с жительницами Ижевска. Фото: yabloko.ru
новость Трамп пожаловался Лаврову на Коми
Сергей Лавров и Дональд Трамп. Фото: МИД России
новость России напомнили о санкциях
Паром Mangyongbong-92. Фото: skyscrapercity.com
новость Хакерская служба Пхеньяна
Монумент идеологии чучхэ в Пхеньяне. Фото: Википедия
в блоге Бронебойная пропаганда
383
новость Москалькова просит за Ярошенко
Константин Ярошенко. Фото Газеты.Ру
новость Проституция против протестов
Алиса Вокс в клипе "Малыш"