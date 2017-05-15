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Также: Право, Свобода слова, Интернет, Общество, СМИ | Персоны: Антон Носик

новость В Конституционный суд подана жалоба на "экстремистскую" 282-ю статью УК

15.05.2017
Антон Носик после оглашения приговора. Фото: Грани.Ру
Антон Носик после оглашения приговора. Фото: Грани.Ру
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Блогер Антон Носик подал в Конституционный суд жалобу на статью 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Сергея Бадамшина, адвоката Носика.

"Мы считаем, что статьи 282 вообще не должно существовать в кодексе, - пояснил агентству юрист. - В том виде, в тех формулировках размытых, в которых существует статья, она не может существовать вообще".

По информации на сайте КС, жалоба находится на предварительном изучении.

В октябре 2016 года Носик сам был оштрафован по части 1 статьи 282 за публикацию в блоге. После приговора он инициировал сбор подписей под петицией за исключение этой статьи из кодекса. Петиция была помещена на правительственном сайте "Российская общественная инициатива". Прежде чем начать сбор 100 тысяч подписей, необходимых для передачи бумаги в Госдуму, текст петиции должен был рассмотрен экспертами сайта. По состоянию на 15 мая, то есть через семь с лишним месяцев после публикации документа, экспертиза так и не выполнена.

Поводом к возбуждению дела против Носика стал пост "Стереть Сирию с лица земли", опубликованный им в своем ЖЖ 1 октября 2015 года, на другой день после открытого вмешательства России в сирийскую войну. Блогер заявил, что он "горячо приветствует" бомбардировки Сирии, а жители страны "получают ровно то, за что они проголосовали".

3 октября 2016-го судья Пресненского райсуда Москвы Евгений Найденов оштрафовал Носика на 500 тысяч рублей. Прокурор Елена Фролова в прениях запрашивала для блогера два года общего режима. Сам подсудимый вину не признал и пост удалять отказался ( Видео ВИДЕО).

15 декабря Мосгорсуд подтвердил обвинительный приговор, однако уменьшил сумму штрафа до 300 тысяч рублей. Причиной стало то, что Найденов назначил штраф согласно новой, ужесточенной редакции части 1 статьи 282, которая была введена в действие в июле 2016-го "законом Яровой". Между тем в соответствии с частью 1 статьи 10 кодекса (обратная сила уголовного закона) Носик должен был быть осужден согласно прежней редакции этой нормы, которая действовала на момент вмененного ему эпизода. Прежняя редакция предусматривала штрафы от 100 до 300 тысяч рублей, нынешняя - от 300 до 500 тысяч.

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15.05.2017
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