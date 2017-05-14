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Симоновский межрайотдел столичного главка СКР отказался открыть против художника Петра Павленского дело о насильственных действиях сексуального характера. Об этом в пятницу сообщил ТАСС со ссылкой на Ольгу Динзе, адвоката художника.

Постановление вынесено по итогам доследственной проверки, которая проводилась по заявлению актрисы Театра.doc Анастасии Слониной.

Ранее Динзе заявляла, что, если отказ СКР не будет отменен, у защиты художника "появятся повод и основания" требовать проверки уже в отношении Слониной.

Именно заявлением актрисы Павленский в начале нынешнего года объяснил свою эмиграцию. Обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые Слониной в адрес него самого, а также его соратницы Оксаны Шалыгиной, художник назвал "провокацией спецслужб".

"Насилия с нашей стороны никакого не было, - рассказывал Павленский. - Не было ничего даже похожего на насилие. То, что произошло... Был вечер, который мы провели. Какая-то подростковая возня - и все". Он особо подчеркнул, что полового акта со Слониной не совершал.

В январе столичная полиция отказалась открывать против художника другое дело - по обвинению в избиении еще одного актера Театра.doc, Василия Березина.

Между тем 4 мая стало известно, что Павленский получил политическое убежище во Франции.