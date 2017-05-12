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новость В СФ разработали законопроект о налогах для самозанятых граждан

12.05.2017
Деньги. Фото: Грани.Ру
Деньги. Фото: Грани.Ру
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Самозанятые граждане с 2019 года будут покупать патенты и уплачивать страховые взносы. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс разработали члены Совета Федерации Евгений Бушмин и Сергей Рябухин, сообщает РБК.

Законопроект предполагает, что самозанятым не надо будет регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Налог будет уплачиваться в виде патента, "фиксированного авансового платежа до начала налогового периода". Налоговый кодекса предлагается дополнть двумя статьями, определяющими порядок применения патентной системы к самозанятым и порядок исчисления и уплаты ими страховых взносов.

Как отмечается в пояснительной записки, размер патента, порядок его уплаты и определения налоговой базы будет устанавливаться отдельно в каждом регионе. Кроме того, самозанятые также авансом на год будут уплачивать страховые взносы по пониженной ставке в 5 процентов МРОТ в месяц. 3 процента пойдут на пенсионное страхование, 2 - на медицинское. Сейчас ежемесячные взносы индивидуальных предпринимателей составляют 31,1 процента МРОТ. Исходя из установленного с 1 июля размера МРОТ, ежегодные платежи для самозанятых составят 4680 рублей. Однако правительство неоднократно заявляла о планах повышения МРОТ до прожиточного минимума.

Предлагаемые меры позволят создать для самозанятых "прозрачные условия ведения деятельности и уплаты налога на доходы физических лиц и страховых взносов", считают авторы документа.

"Мы хотим предложить рамочный подход, а регионы сами будут устанавливать ставки патентов, решать, должны ли они быть одинаковыми для всех", - отметил Рябухин. По его мнению, список категорий самозанятых необходимо расширять. Сейчас в него входят репетиторы, няни и домработницы.

После обсуждения в СФ с профильными ведомствами, Минтрудом, Минфином и Минэкономразвития, согласованную версию законопроекта направят в правительство.

6 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что регионы не должны платить соцвзносы за неработающих граждан, тех, кто не указывает места работы и не платит налоги. Сославшись на данные Счетной палаты, Матвиенко отметила, что регионы ежегодно выделяют около 40 миллиардов рублей на оплату соцвзносов за неработающих россиян. "Молодые и здоровые, понятно, что они на что-то живут, почему за них платят те, кто работает. Каждый должен нести свой чемодан, - сказала Матвиенко. - Нужно либо обязать неработающих граждан платить взносы, либо снижать объем оказываемой медицинской помощи".

28 сентября вице-премьер Ольга Голодец заявила о разработке законопроекта, согласно которому неработающие россияне будут платить за фактическое использование социальной инфраструктуры. Она отметила, что российское законодательство позволяет россиянам не работать, в этом случае они не платят страховые взносы, в том числе, в систему обязательного медицинского страхования.

2 марта Рябухин сообщил, что в правительстве активно обсуждается взимание платы с безработных граждан, "не имеющих объективных причин быть неработающими", за пользование услугами системы ОМС. Однако введение такого платежа в виде налога противоречит Конституции. Необходим "другой способ мотивировать трудоспособных, но неработающих граждан работать", считает Рябухин.

3 мая председатель комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что государство не будет силой принуждать самозанятых выходить "из тени". Однако могут быть созданы условия, в которых выгоднее будет официально оформить свою деятельность. "Возможно, будет определено, что если люди, получая доход, так и не легализуют свои взаимоотношения с государством, то, да, экстренную медицинскую помощь они получат, но вот, к примеру, выехать за границу не смогут. Таким образом государство будет напоминать гражданам, что за ними накопились невыполненные социальные обязательства", - отметил глава комитета. Кроме того, у самозанятых могут возникнуть проблемы с пенсией, отметил Рязанский.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
12.05.2017
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