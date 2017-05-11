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Кировский райсуд Махачкалы приговорил местного жителя Марата Иманалиева к восьми годам строгого режима с последующим годовым ограничением свободы по делу о попытке выехать за границу на войну. О приговоре, вынесенном еще 5 мая, в четверг сообщила прокуратура Дагестана. Как уточняет "Интерфакс-Юг" со ссылкой на источник в правоохранительных структурах, речь идет о войне в Сирии.

Иманалиев был объявлен виновным по части 3 статьи 30 - части 2 статьи 208 УК (покушение на участие в незаконном вооруженном формировании).

Согласно фабуле дела, в августе 2016 года обвиняемого задержали на пропускном пункте "Яраг-Казмаляр", расположенном на границе с Азербайджаном. На каком основании было сделано заключение о планах Иманалиева выехать в Сирию, ведомство не уточняет.

Признал ли вину сам подсудимый, также не сообщается.

На сайте Кировского райсуда есть карточка рассматривавшегося в последние месяцы дела некоего М. С. Иманалиева, обвиняемого по части 2 статьи 208 УК. Процесс вел судья Гадис Гадисов. Вынесение приговора по делу, однако, не зафиксировано, а последнее заседание датировано 21 апреля.

При этом, информация, имеющаяся на сайте суда, позволяет заключить, что дело рассматривалось повторно. 18 октября прошлого года тот же судья Гадисов по ходатайству прокурора вернул дело М. С. Иманалиева, которому инкриминировались часть 3 статьи 30 - часть 2 статьи 208, в надзорное ведомство для ужесточения обвинения.

Между тем 7 ноября 2016 год судья этого же суда Магомедсалам Амиров вынес приговор по другому делу, возбужденному против гражданина М. С. Иманалиева. Подсудимый получил восемь с половиной лет строгого режима с последующим годовым ограничением свободы по части 3 статьи 30 - части 2 статьи 208, а также по части 1 статьи 222 УК (незаконное хранение оружия). В приговоре также упоминается попытка выехать в Азербайджан через пропускной пункт "Яраг-Казмаляр" для последующего отбытия в Сирию.

Это дело, однако, поступило в суд еще 10 октября, то есть до возврата Гадисовым в прокуратуру дела, в котором обвинения в хранении оружия не было. Как можно предположить, два дела возбуждены в отношении разных фигурантов с одинаковыми фамилией и инициалами.

23 декабря 2014 года судья Советского райсуда Махачкалы Шамиль Гасанов приговорил некоего М. С. Иманалиева к двум годам колонии-поселения по двум эпизодам, квалифицированным по части 1 статьи 222 УК. В то же время Гасанов оправдал подсудимого по части 5 статьи 33 - части 2 статьи 208 кодекса (пособничество в участии в незаконном вооруженном формировании). 11 марта 2015 года коллегия Верховного суда Дагестана в составе Абдулнасира Гимбатова (председательствующий), Курбана Магомедрасулова и Тимура Гаджимагомедова (в опубликованном тексте определения, вероятно, по ошибке вместо инициалов Гаджимагомедова указаны инициалы Гимбатова) оставила этот приговор в силе.