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Генпрокурор Юрий Чайка отменил решение своего заместителя Виктора Гриня вернуть на доследование дело о растрате в "Роснано". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.

Глава надзорного ведомства лично утвердил обвинительное заключение по делу и направил его в суд.

Как сообщается, решение Чайка принял после изучения материалов дела в среду. Между тем вечером того же дня экс-гендиректор "Роснано" Леонид Меламед был освобожден из-под домашнего ареста, а второй фигурант дела, бывший финдиректор Святослав Понуров, - из СИЗО. Это объяснялось тем, что предельные сроки досудебного лишения обвиняемых свободы истекли.

Между тем часть 8.1 статьи 109 УПК (сроки содержания под стражей) позволяет прокурору в случае передачи дела в суд ходатайствовать о продлении обвиняемым меры пресечения на период до 30 суток свыше предельного срока. Такое ходатайство, однако, должно быть подано не позже чем за неделю до истечения срока ареста фигуранта.

Планирует ли прокуратура решать вопрос о возвращении Меламеда под домашний арест, а Понурова - в СИЗО, в публикации Интерфакса не поясняется.

О деле "Роснано" стало известно в июле 2015 года. Меламеду и Понурову вменена часть 4 статьи 160 УК (растрата вверенного имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения), предусматривающая до 10 лет колонии. Такое же обвинение заочно предъявлено третьему фигуранту дела - бывшему заместителю председателя правления госкорпорации Андрею Малышеву, который скрылся за границей.

Согласно фабуле дела, в 2008 году Понуров, возглавлявший тендерный комитет "Роснано", обеспечил победу в конкурсе консалтинговой фирме "Алемар", совладельцем которой был Меламед. Договор об услугах подписал Малышев. "Алемару" выплатили 220 миллионов рублей, однако, утверждается в деле, эта фирма не выполнила работ, для которых ее нанимали, а переоформленные инвестпроекты представила с нарушением сроков.

При этом в самой "Роснано" заявляли, что ущерба госкорпорации не понесла, а действия топ-менеджеров были законными. В госкорпорации выражали надежду на то, что обвинения с Меламеда, Понурова и Малышева снимут.