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Также: Право, Террор, Криминал, Чечня, Регионы, Общество, Происшествия, Война, Россия, Политика | Персоны: Борис Немцов

новость Убийство Немцова: свидетель Молодых заявил, что опознает Дадаева

11.05.2017
Евгений Молодых. Фото: lfl.ru
Евгений Молодых. Фото: lfl.ru
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7
Дмитрий Борко 12.05.2017
в блоге Убийство Немцова: вранье в суде

На слушаниях по делу об убийстве сопредседателя РПР-ПАРНАС Бориса Немцова, продолжающихся в Московском окружном военном суде, свидетель Евгений Молодых, который находился на Большом Москворецком мосту недалеко от места преступления, заявил, что опознает кадыровца Заура Дадаева как убийцу. Об этом сообщает корреспондент "Граней" из зала суда.

На следствии Молодых говорил, что лица стрелявшего не видел. Теперь он утверждает обратное, несмотря на то что на вопросы о других деталях по-прежнему ответить затрудняется. При этом расстояние между свидетелем и убийцей составляло 185 метров, преступление было совершено поздно вечером, в темноте, а кроме того, Молодых смотрел не по сторонам, а в свой телефон, который держал в руке.

За последние два года, отмечает корреспондент "Граней", Дадаев внешне очень изменился - он обрюзг и оброс волосами и бородой. Таким образом, если даже подсудимого действительно видели на мосту, опознать его теперь было бы непросто.

12 января председательствующий в процессе судья Юрий Житников по требованию прокуроров исключил из дела запись камеры наблюдения в подъезде дома Дадаева, свидетельствующую, по утверждению защиты обвиняемого, о его алиби на момент убийства. Как следует из этой записи, в момент преступления - 27 февраля 2015 года в 23:31 - Дадаев находился дома. Камера зафиксировала, что он заходит в подъезд в 16:45. Далее человек в куртке Дадаева, которого видно только со спины, покидает подъезд лишь в 0:40 следующего дня, то есть через час с лишним после гибели политика. Позже, примерно в 2 часа ночи 28-го числа, Дадаев, которого видно уже в лицо, вновь заходит в подъезд.

Житников сослался на протокол выемки записи, в котором утверждалось, что камера была на профилактике и периодически отключалась, а также на отсутствие тайминга. Между тем в действительности запись технически вполне пригодна, перерывов в ней нет, а время конкретных событий точно вычисляется. В одну из квартир подъезда, где произошел бытовой конфликт, приезжали полиция и скорая помощь. Это зафиксировано на видео, а сведения о времени приезда полиции и скорой в деле имеются.

На допросе 18 апреля Дадаев заявил, что путал Немцова с погибшим ранее олигархом Борисом Березовским. "Когда мне сказали, что Бориса Немцова убили, я удивился, - заметил подсудимый. - Я думал, что его давно убили".

Слушания по существу дела продолжаются с 3 октября 2016 года. Дело слушается с участием присяжных. Обвинение поддерживают гражданские прокуроры Мария Семененко и Алексей Львович, а также военный прокурор по фамилии Богданов.

На скамье подсудимых пять человек - помимо Дадаева это братья Анзор и Шадид Губашевы, бывший сотрудник чеченской милиции Тамерлан Эскерханов, а также Хамзат Бахаев. Каждому из них инкриминированы пункты "ж", "з" части 2 статьи 105 (убийство по найму в составе организованной группы) и часть 3 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия). Максимальное наказание по первому из этих обвинений согласно кодексу - смертная казнь (в связи с мораторием на такую меру - пожизненный срок). Первоначально подсудимые дали признательные показания, однако затем от них отказались и теперь причастность к преступлению полностью отрицают.

Как заявляет обвинение, Дадаев был исполнителем убийства, а Анзор Губашев и погибший при задержании Беслан Шаванов - его непосредственными пособниками Дадаева. Преследование Шаванова прекращено в связи с его смертью.

Заказчиком и организатором преступления обвинение называет кадыровца Руслана Мухудинова. Местонахождение Мухудинова, как утверждал СКР, в ходе следствия установить не удалось. Материалы в отношении него, а также "иных неустановленных лиц" выделены в отдельное производство.

11 апреля судья Житников удалил братьев Губашевых из зала до окончания прений сторон. Он обвинил подсудимых в пререкательствах. После удаления прокурор Семененко зачитала присяжным признательные показания Анзора Губашева, данные им на следствии 18 марта 2015 года, вскоре после ареста.

Комментарии 22 комментария | Оставить комментарий Обсудить
11.05.2017
в блоге Блоги
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Дмитрий Борко 19.04.2017
в блоге Убивал ли Дадаев Немцова?
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Дмитрий Борко 20.04.2017
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Нестыковки, косяки следствия, сомнительные показания - суд по делу об убийстве Бориса Немцова подпитывает самые фантастические версии. Реальные ли исполнители на скамье подсудимых? Прояснилась ли картина убийства? Дмитрий Борко подводит предварительные итоги процесса: на какие вопросы получены ответы, а где версия следствия трещит.

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