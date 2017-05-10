О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.260838.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.260838.html
Также: Право, Спецслужбы, Регионы, Ксенофобия, Религия, Война, Ближний Восток, Террор, Общество, Россия, Мир, Происшествия, Политика

новость По делу "Палласовского джамаата" дали сроки от 2 до 4 лет

10.05.2017
Палласовка. Фото: quoon.livejournal.com
Палласовка. Фото: quoon.livejournal.com
Реклама

Судья Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону Роман Подольский приговорил пятерых фигурантов дела "Палласовского джамаата" к срокам от двух до четырех лет общего режима. Об приговоре, вынесенном еще 18 апреля, лишь теперь сообщил "Интерфакс-Юг" со ссылкой на УФСБ по Волгоградской области.

Как уточняет "Высота 102", приговор уже вступил в законную силу. Из этого можно заключить, что на апелляцию осужденные не подавали.

Проходило ли разбирательство в Ростове или на выездной сессии в Волгоградской области, не уточняется. Также не известно, вел ли Подольский процесс единолично или во главе судейской коллегии.

Наибольший срок, четыре года, получил основной фигурант дела - Раман Раджабов. Он был объявлен виновным по части 1 статьи 222 (незаконный оборот боеприпасов), части 1 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки) и части 3 статьи 33 - части 2 статьи 205.5 УК (организация участия в деятельности террористической организации).

Еще троим подсудимым - Азамату Куркумгалиеву, Гайрату Абдурасулову и Нуркену Ахетову - дали по два с половиной года. Куркумгалиеву вменялась часть 4 статьи 33 - часть 2 статьи 205.5 (подстрекательство к участию в деятельности террористической организации), а двум другим осужденным - часть 5 статьи 33 - часть 2 статьи 205.5 кодекса (пособничество в этом преступлении).

К наименьшему сроку, двум годам, осужден Идрис Умаров. Ему также вменили часть 2 статьи 205.5 через статью 33 УК, однако, был ли он обвинен в подстрекательстве или пособничестве, неизвестно, поскольку в карточке дела на сайте суда сведения об этом фигуранте по непонятной причине отсутствуют.

Процесс, включая оглашение приговора, занял три заседания. Признали ли вину сами подсудимые, не уточняется.

Все пятеро фигурантов - жители города Палласовка Волгоградской области. Как заявляют в ФСБ, осужденные вербовали мусульман в "незаконные вооруженные формирования и международные террористические организации, в том числе на территории Сирии". Кроме того, утверждается, что у Раджабова нашли некие боеприпасы и взрывчатку.

О задержании подозреваемых ФСБ объявила 8 апреля 2016 года. При этом тогда утверждалось, что один из фигурантов планировал совершить в регионе теракт.

Дело первоначально было возбуждено по части 3 статьи 30 - части 2 статьи 208 (покушение на участие в незаконном вооруженном формировании) и части 1 статьи 205.1 УК (содействие терроризму). По какой причине обвинения фигурантам переквалифицировали, СМИ не уточняют.

Оставить комментарий Обсудить
10.05.2017
новость Новости по теме
07.11.2016 ФСБ: В Волгоградской области задержана группа радикальных исламистов →
08.04.2016 В Волгоградской области ФСБ задержала пятерых "вербовщиков ИГ" →
10.12.2015 Житель Волгоградской области получил полтора года за посты в поддержку ИГ →
Фото и Видео
29457
Play own
Последнее слово Соколовского
29459
Play own
Роман Сущенко: журналист в заложниках
29458
Play own
В поддержку Ивана Непомнящих
28959
Play own
Елена Санникова: христиане и покемоны
Реклама
Выбор читателей
новость Атака вируса-вымогателя
Скриншот заставки вируса WannaCry
статья Украина обогнала Россию
Виталий Портников
новость Ракеты на "Кузнецове" менять не будут
"Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
статья Исповедь украинского командира
в блоге ЛНР: быт и нравы
435
РЕКЛАМА
Loading...
статья Бога нет
Александр Скобов
в блоге Курс на заграницу
383
статья РПЦ, Соколовский и Рунет
Николай Митрохин. Фото из личного архива
новость Митинг за пятиэтажки без политики
Хрущевка. Фото с сайта www.fashionista.ru
новость Дело Шпакова направлено в суд
Александр Шпаков на акции 26 марта
новость Водка подорожала
Производство водки. Фото: vodka-lab.ru
новость Продуктовые карточки введут в 2018-м
Денис Мантуров. Фото: minpromtorg.gov.ru
новость Кремль: Верните посольские дачи
Юрий Ушаков. Фото: er.ru
новость США усиливают Балтию
Бен Ходжес. Фото: eur.army.mil
новость Активисты SERB донесли на Кулия
Юрий Кулий в суде 12 мая. Фото: Ю.Тимофеев/Грани.Ру
статья Ловца покемонов отпустили
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Опасный маневр Су-27
Истребитель-перехватчик Су-27. Фото: mil.ru
в блоге Убийство Немцова: вранье в суде
7
статья С Путиным и Моторолой: ВИДЕО
Портрет Моторолы на шествии "Бессмертного полка" в Москве. Кадр Граней.Ру
новость ВЦИОМ: Россияне уважают Кадырова
Рамзан Кадыров. Фото пресс-службы Кремля