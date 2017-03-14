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Европейский суд по правам человека признал факт применения пыток к уроженцу Чечни Арсану Мукаеву, говорится в документе, опубликованном на сайте ЕСПЧ. В качестве компенсации за истязания бывшему боевику присудили 45,5 тысячи евро. Кроме того, в Страсбурге подтвердили, что судебное разбирательство по делу Мукаева было несправедливым. От российских властей теребуют пересмотреть приговор и провести эффективное расследование пыток.

В январе 2006 года чеченец был арестован в Казахстане, через месяц его экстрадировали в Россию. В Оперативно-розыскном бюро №2 Грозного (ОРБ-2) подозреваемый неоднократно подвергался жестоким избиениям и пыткам электрическим током, напоминает организация "Правовая инициатива". В результате он был вынужден подписать признательные показания. Защитник Мукаева подписывал протоколы признательных допросов под давлением следователя, за что позже был лишен статуса адвоката.

Весной 2006-го Мукаев заявил следствию, что оговорил себя с целью избежать дальнейшего насилия. После этого его вновь подвергли пыткам электрическим током. Подследственный жаловался в прокуратуру на жестокое обращение, но ему отказали в возбуждении уголовного дела.

Во время суда Мукаев также расказывал о пытках и побоях; он выражал готовность опознать совершавших эти престуления сотрудников ОРБ-2. Несмотря на эти заявления, никакого расследования проведено не было. В мае 2007 года суд счел Мукаева виновным. Он был приговорен к пожизненному заключению за убийства, участие в вооруженной группе, покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов, разбой и незаконный оборот оружия.

По версии следствия, Мукаев с апреля по июнь 2001 года в составе банды участвовал в убийстве трех военнослужащих военной комендатуры Ленинского района города Грозного, двух сотрудников милиции сводного отряда милиции главного управления внутренних дел Москвы, двух сотрудников управления по борьбе с организованной преступностью МВД по Чечне, двух сотрудников ОМОНа и других работников правоохранительных органов. Кроме того, утверждалось, что Мукаев участвовал в убийстве заместителя прокурора города Грозного Владимира Мороза, совершенном в апреле 2001 года в кафе "Титаник".